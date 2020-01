Podría gobierno investigar a exsecretarios de Salud por ciertos contratos

El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad de que exsecretarios de Salud puedan ser investigados por la firma de contratos monopolios con empresas farmacéuticas que proveen medicamentos para el tratamiento de cáncer, puesto que aseguró que no puede haber impunidad.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que más allá de buscar castigo su gobierno busca persuadir que no haya malos manejos en los centros hospitalarios.

"¿Se estaría investigando a exsecretarios de salud, puesto que también podrían estar involucrados en la firma de ampliación de contratos con esta única empresa que estuvo proveyendo este tipo de medicamento?", se le cuestionó.

Al responder el mandatario comentó: "En general y más que nada, convencer, persuadir, no imponer las cosas, todo el sector salud, estoy seguro va ayudar. (…) En el último periodo, por la imposición de la política neoliberal se fueron perdiendo ciertos valores y entró a jugar un papel importante lo mercantil en la medicina, al grado de robarse el dinero de los medicamentos, ya no solo robarse el dinero de la construcción de una carretera, sino robarse el dinero para las medicinas de los enfermos".

"Pero todo esto creo se va a revertir, y todo el sector de salud va ayudar a mejorar la atención médica y no apostar solo a las medidas coercitivas".

Ante esto se le preguntó "¿No habría un señalamiento para exsecretarios, que permitieron este tipo de contratos monopólicos?"

"Claro que sí, pero no tenemos que sustentarnos solo al castigo, tiene que haber castigo, no debe de haber impunidad, pero lo mejor es convencer que todos tenemos que cambiar ya no estamos en la etapa en que dominaba un régimen con una política económica pervertida, es una etapa nueva y todos tenemos que ayudar", respondió.