'Sentía que algo rozaba mi mano'; mujer denuncia acoso en transporte público de Saltillo

Por medio de Facebook, una usuaria reportó haber sido víctima de acoso en el transporte público de Saltillo, hecho que ha causado indignación entre el público de la red.

De acuerdo a la publicación de Yulisa Niño, como se identifica en la red social, los hechos ocurrieron durante la tarde del martes, cuando la mujer se dirigía a su casa a bordo de la ruta que cruza el Periférico de la ciudad, donde ella iba sentada en uno de los asientos que se localizan al costado del pasillo del camión.

Según narra Yulisa, al pasar por la zona del centro la unidad se llenó, sin embargo, un hombre que iba parado a un lado de ella comenzó a acercarse demasiado.

'Yo venía sentada en medio del lado del pasillo, traía el celular en las manos en varias ocasiones sentí que algo rozaba mi mano, la verdad al principio ni le di importancia como les digo venia super llena la combi hasta que volteo y vi que era un señor, el que venía al lado mío de pie", detalla la mujer agregando unas fotografías del hombre, las cuales consiguió tomar después.

Pese a los intentos de la mujer por evitar el contacto con el sujeto, no tardó en sentir la incomodidad que le producía el rose con éste, así como percatarse, según narra, que el hombre llevaba su miembro 'de fuera', bajo una playera que alcanzaba a cubrirlo.

Al darse cuenta que Yulisa le tomaba fotografías a su rostro, el sospechoso comenzó a retroceder sin importarle que ésta se parara y comenzará a vociferar insultos en su contra.

"Me pare y le dije que era un asqueroso puerco, que si no le daba vergüenza. Toda la gente sacada de onda nada más se me quedaba viendo como si estuviera loca y el tipo también sólo se agachó. Ya no pude seguir en la combi, estaba temblando de miedo y de coraje me tuve que bajar, aún estaba como a 4 cuadras de mi casa", detalló la mujer.

Finalmente, Yulisa narra que antes de bajarse contó lo sucedido a un ayudante del chófer de la unidad que iba en la puerta.

Hasta el momento la publicación ha sido compartida más de mil 300 veces, además de obtener cientos de comentarios que critican las acciones del sujeto.