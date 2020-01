Veterinario accidentalmente sacrificó a su gato en lugar de vacunarlo

Michelle Olson, que vive en el área de Houston, en Texas, llevó a su gatita Sophie, de 8 años, a que fuera vacunada contra la rabia, sin embargo, el veterinario se equivocó y la inyección que le puso era para sacrificarla.

Olson y su esposo, que llevaron a su mascota al Suburbia North Animal Hospital para la vacuna, de regreso a casa de pronto recibieron una llamada telefónica. "Fue la propia doctora quien llamó diciendo: Por favor, trae a Sophie de vuelta aquí de inmediato, le dimos eutanasia en lugar de una vacuna contra la rabia”, cuenta la mujer a la cadena ABC 13.

La pareja llevó a Sophie de vuelta, pero ya no había nada que hacer. "Inmediatamente la saqué de su porta gato y la abracé, hablé con ella, porque sabía que eso sería lo último que recordaría. Sabía que no iba a volver. Solo lo sabía. Ella se estaba muriendo en mis brazos", agrega Michelle.

"Fue un accidente, lo entiendo, pero fue un accidente que nunca debería haber sucedido. Mi principal preocupación es no criticarlos en absoluto. Sólo quiero que el público se dé cuenta y esté atento, que haga preguntas que no creía que tenía que hacerle a su veterinario para que esto no le suceda a nadie más", explica Olson.

