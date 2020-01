De Inglesita

El delantero mexicano está en su mejor momento. No es casualidad que su nombre se relacione con clubes como Barcelona o Manchester United a pocos días de terminar el mercado de fichajes de invierno.

Ayer lo volvió a hacer. Raúl y sus lobos recibieron al poderoso Liverpool en un papel claramente inferior. No hubo sorpresas, al final los Reds ganaron 1-2 a cinco minutos del final, con lo cual mantienen su invicto intacto, siguen en la cima y semana a semana, no solo son los claros favoritos para llevarse la Premier, sino también la Champions.

Jiménez rompió una racha de arco imbatido que presumía Allison desde hace 787 minutos, ya que el último juego donde recibió gol fue en el Mundial de Clubes contra Monterrey. Quien marcó aquel día fue Rogelio Funes Mori. Pero Raúl tiene algo especial. Recientemente se convirtió en el máximo goleador del club en Premier League, con la de ayer ante Liverpool, ya son 24 anotaciones en total para el azteca. Le gusta marcarle a equipos del ‘Big Six’ y ese puede ser un factor clave para llevarlo a otro equipo necesitado de goles durante esta ventana de fichajes.

Uno de esos clubes es el FC Barcelona. Con la ausencia de Luis Suárez prácticamente por el resto de la temporada, los blaugranas necesitan fichar urgentemente un ‘9’. Antoine Griezmann no puede cumplir con ese rol, y colocarlo por el centro es un desperdicio si contemplamos que Ousmane Dembélé apenas y ha jugado.

Lo ideal es que Messi y ‘Grizzou’ jueguen por afuera y haya un referente en el área. Otro equipo del que podrían sacar bastante beneficio es el Manchester United. Los Diablos Rojos no tienen pies ni cabeza y algo de lo que adolecen es de un centro delantero, más ahora con la lesión de Marcus Rashford y contemplando en la ecuación que el 10 es pieza imprescindible para Inglaterra en la Euro. Además, de concretarse, los Wolves estarían reforzando a un rival directo, tanto de liga como en la pelea por puestos europeos.

De salir, el lobo mexicano tiene que pensar bien a cuál equipo quiere ir. Recordemos que en el Atlético de Madrid no le fue tan bien, por lo que existe ese precedente en La Liga. Ir al United si bien podría significar un avance en cuanto al currículum, honestamente sería un retroceso futbolístico, puesto que en Old Trafford no hay un proyecto sólido dentro del que Jiménez llegue a pelear por títulos.

Esta temporada Raúl lleva 20 goles: 11 en Premier League y nueve en Europa League (contando fase previa y de grupos). Con esto supera las 17 anotaciones que hizo la campaña anterior: 13 en liga y cuatro en FA Cup.