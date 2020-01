Ingrid Coronado vivió un tormento en programa

Ingrid Coronado sorprendió a sus seguidores luego de que se sincerara sobre su salida del programa Venga la Alegría a finales de noviembre de 2018, durante una transmisión en vivo en su canal de Youtube. La conductora abrió su corazón y reveló a detalle que vivía un gran tormento al trabajar en el matutino de TV Azteca, pues confesó que su labor no la hacía nada feliz.

"No puede ser que esté en un lugar donde soy tan infeliz, no estoy en condiciones de seguir haciendo este trabajo, pues entonces, ahora sí que con todo el dolor, con todo el terror y miedo que ustedes se podrán imaginar, tomé la decisión de salir de ese programa", comentó.

La exesposa de Fernando del Solar, expresó que en diversas ocasiones durante los cortes comerciales, salía corriendo al baño para llorar.

"Me costaba trabajo concentrarme... me costaba trabajo sonreír, de pronto en los cortes comerciales me metía al baño a llorar", recordó.

Tras abandonar la emisión, Coronado confesó que sintió una gran soledad y mucho dolor, ya que había dedicado 19 años de su vida al programa, sin embargo, relata que posteriormente sintió un alivio y una desintoxicación para su vida.

"Después de salir de la televisión me doy cuenta que soy mucho más creativa, me despierto contenta, me despierto animada. La vida me ha traído a personas que son realmente increíbles", asegura.

"Debo decirles que a pesar de todo el miedo de este año y de que ha sido sumamente duro, doloroso y difícil el saberme de pronto sola por el mundo, sola con mis tres chamacos, puedo decirles que estoy más viva que nunca, estoy encontrando la misión de la vida", resaltó.

Ingrid Coronado ha recibido múltiples propuestas para regresar a la televisión, sin embargo, no quiere volver a pasar por lo mismo y revivir el mismo dolor.

"No es lo que quiero, es algo que hice 19 años y que ahora quiero un cambio, hoy estoy convencida de lo que quiero hacer y lo que quiero hacer es estar contigo", señala.