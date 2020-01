VIRAL: Difunden a gente supuestamente muriendo en la calle por coronavirus

El tuit rápidamente alcanzó las más de 40 mil reproducciones en la red social, donde se aseguró que suman 25 muertos y nuevos casos en Vietnam, Singapur y Japón.

Aunque se desconoce la veracidad del video, ya ha despertado tensión entre los usuarios, pues temen que sea un virus similar al de varias películas de Hollywood.

Hasta el momento no hay información oficial sobre lo que se ve en las imágenes por lo que solamente se ha manejado en portales de la red como material viral.

#WuhanPneumonia

China says death toll from #coranavirus risen to 25. NEW cases emerged in #Vietnam & Singapore, while #Japan reported the 2nd case of infection.



People are literally dying on the streets of #China..#Pray #ChinaVirus #ChinaPneumonia pic.twitter.com/FQLZ4g3UEF