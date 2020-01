VIRAL: Aseguran que la sopa de murciélago originó el coronavirus

Luego de que se difundieran las imágenes del mercado Wuhan, en China donde se centran varias especies de animales que se venden para su consumo, algunos usuarios difundieron videos y fotografías del caldo de murciélago, mismo que aseguran originó el virus.

Según un estudio realizado por la Academia China de Ciencias de Pekín, los murciélagos y las serpientes son posibles portadores de la enfermedad que está atemorizando al mundo entero.

El profesor de microbiología y genética Haitao Guo de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, comentó en un artículo sobre el virus que las serpientes cotidianamente cazan murciélagos, por lo que podría ser el motivo del contagio.

Aunque hasta el momento no hay información precisa sobre lo que se está diciendo en la red, ya son varios los que aseguran que es cierta.

#ChinaPneumonia — “Bat Soup” on diners’ desk.#Wildlife animals hv ALWAYS been “delicacies” in , some even claim they can improve health & sex performance.



Let’s NOT forget #Bats are reservoirs for <60 viruses.#coronavirus #Wuhanpic.twitter.com/Eg7QEUxrsz