VIDEO: Padre arremete contra el oponente de su hijo en torneo de lucha

Según recogen medios internacionales, los hechos fueron registrados en la escuela A.L. Brown High, ubicada en Kannapolis, Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde Barry Lee Jones, embistió al joven de 17 frente al público que se encontraba en las gradas del gimnasio.

Un video compartido en redes sociales, muestra el impactante momento en el que Lee Jones entra a la cancha de juego y tumba al joven para después impactar contra el suelo.

Como consecuencia, el hombre fue detenido por las autoridades, después de que testigos tuvieron que interceder para evitar que continuara agrediendo al chico.

