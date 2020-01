Reconoce SSP existencia de abusos policiacos

La Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila manifestó que las violaciones de derechos humanos que se suscitan por parte de elementos de seguridad son preocupantes, por lo que se trabajará para que estos actos ya no se presenten.

La nueva titular de la dependencia, Sonia Villarreal, manifestó que no se puede evadir que existen violaciones a los derechos humanos por parte de los elementos.

“Es como decía el gobernador, Miguel Ángel Riquelme, en otro tema, sobre que no se puede levantar bandera blanca. No puedo decirte que no existen, no puedo decir eso, sino al contrario se va vigilar que esto no se vaya cometer”, dijo.