Dice que la sala ‘business class’ no la dejó entrar por su ropa deportiva

Coyle, luchadora convertida en modelo y actriz, conocida en el medio como Eva Marie, escribe en su publicación que no la dejaron entrar, pese a tener boleto comprado clase ejecutiva, por la ropa que traía puesta, ropa deportiva.

"En 2020, @qantas airlines Melbourne no permitirá que una mujer con un boleto de clase ejecutiva ingrese a su salón de clase ejecutiva en ropa deportiva. Mi negocio ES estar en forma física y con un estilo de vida activo. Qantas prefiere a sus mujeres con un vestido. #Genderdiscrimination #qantas", lee su tuit, recoge Yahoo Lifestyle.

Según el sitio web de la aerolínea, está prohibido el uso de ropa deportiva en los salones aeroportuarios, sin embargo, Coyle dijo que el problema no está en la política de la compañía. Dice que se trata de un doble estándar en el trato a hombres y mujeres.

"Aclaración: este NO es un problema del código de vestimenta. Apoyo el derecho de una empresa a hacer cumplir los estándares equitativos del código de vestimenta. Sin embargo, a mi esposo se le permitió entrar usando esto [ropa deportiva], mientras que a mí me expulsaron por usar esto [ropa deportiva]", añade ella, con fotografías de la ropa que ella y su esposo Jonathan, ambos en atuendos deportivos, llevaban ese día.

"Mi problema es que las normas deben aplicarse de manera equitativa", cierra ella.

DA.

Clarification: This is NOT a dresscode issue, I support a businesses right to enforce equitable dresscode standards. However, My husband was allowed in no problem wearing this. While I was kicked out wearing this. My issue is that standards should be equitably enforced @Qantas pic.twitter.com/HSbLVc4W62