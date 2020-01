¿Los Simpson predijeron el coronavirus?

El capítulo en cuestión corresponde al 21 de la cuarta temporada emitido en 1993, 'Marge en cadenas', en el cual se muestra a unos trabajadores enfermos de una paquetería en Osaka, Japón, quienes al empacar una caja dirigida para 'Homero' en 'Springfield', la contaminan accidentalmente con bacterias al toser en ella.

Cuando el paquete llega a su destinatario, 'Homero' lo abre y se encuentra con el virus. Así mismo, otros ciudadanos de la ficticia ciudad son contaminados por la propagación de la enfermedad que proviene desde Asia.

Estos detalles han provocado que internautas encuentren similitudes entre la serie y lo que ocurre en la actualidad, pues según informes oficiales, el Coronavirus se habría originado en China, que pese a no ser el país que se menciona en Los Simpson, se encuentra ubicado en el mismo continente.

Por supuesto, ante este tipo de situaciones los memes no se hacen esperar.

