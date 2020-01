Muere electrocutado al cargar dos celulares al mismo tiempo

Un hombre fue hallado muerto, aparentemente electrocutado por dos teléfonos celulares, en la provincia de Chon Buri, en Tailandia.

Según informa el medio Thai Rath, Kanchamaiporn Saithong, de 35 años, fue encontrado el lunes por la noche por una colega, que lo había ido a ver porque el hombre no se presentó a trabajar.

Ella dice que Saithong era introvertido y a menudo pasaba tiempo solo en su habitación, sin embargo no era común que no fuera a trabajar, así que cuando no lo vio, fue a su casa y solicitó al administrador del edificio que la dejara entrar a su departamento.

El cuerpo sin vida de Saithong yacía en el suelo, sobre dos teléfonos celulares conectados a un cable. La policía investiga el caso, pero se cree que la muerte se deba a una descarga eléctrica.

DA.