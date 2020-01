No hay falta de medicamentos oncológicos: López Obrador

Desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este jueves su habitual conferencia matutina con medios de comunicación.

En el acto, el mandatario y funcionarios de salud presentaron el reporte ante los señalamientos de desabasto de medicamentos para niños con cáncer.

"Tenemos resistencias porque había mucha corrupción en el sector salud, en todos lados, mucha corrupción y estamos limpiando", dijo López Obrador, defendiendo que el nuevo modelo emprendido tiene como propósito "que no falten los medicamentos y que haya gratuidad, pero este modelo significa afectar intereses creados, a los que no quieren dejar de robar y presionan, y piensan que de esta manera vamos a dar marcha atrás".

"Pueden seguir manipulando, distorsionando las cosas, pero nosotros no vamos a ceder. Es cero corrupción", afirmó el Ejecutivo federal, en referencia a la protesta que familiares de niños con cáncer realizaron ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Al respecto, López Obrador acusó que una sola empresa era la encargada de abastecer los medicamentos para el tratamiento de cáncer en los niños, lo que consideró como el "motivo de la resistencia y de las protestas".

Sin embargo, el presidente defendió el que "no va a haber, nunca, falta de medicamentos. Aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo. Nunca va a faltar y tenemos presupuesto suficiente. Ese es el plan y va a funcionar".

Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló que hay un problema de medicamentos en el mundo, en particular para los tratamientos contra el cáncer infantil, pues "dos empresas manejan el mercado mundial de dichos fármacos".

No obstante, el subsecretario reiteró lo aseverado por el presidente y afirmó que el Gobierno federal se mantiene al corriente en el abasto de medicamentos.

"Puedo decir, con toda tranquilidad y contundencia, que el Gobierno logró abastecerse de medicamentos oncológicos desde que empezó la crisis del metotrexato", expresó, subrayando que no se cayó "en el chantaje y presión de una empresa monopolizadora".

López-Gatell agregó que las familias no fueron informadas de que el problema "estaba resuelto desde agosto del año pasado", a lo que achacó las protestas de ayer en el AICM.

Además, afirmó que si algunos hospitales no cuentan de momento con medicamentos disponibles, no es culpa del Gobierno federal, sino que los directivos de los centros médicos no reportaron su inventario.

"Las medicinas están, las compramos, no se esperó. Para entregarlo, lo que se requiere es que quien da los tratamientos, nos dé los inventarios", dijo el funcionario, quien insistió en que hay medicamento disponible, pero los niños no lo reciben porque los hospitales no reportan su falta.

A este reporte, el Gobierno federal agregó la denuncia de que cuatro hospitales no se han adherido a la propuesta de gratuidad de medicinas.

Asimismo, López Obrador informó que se investigará a directores de hospitales que no han procurado el contar con los medicamentos necesarios y porque, según el presidente, tienen "acuerdos con la empresa PISA (para) causar un supuesto desabasto".

"Lo que quiero que se den cuenta es que estamos ante una reacción, ante una mafia que existía y se dedicaba a robar. Se les acabó el negocio", dijo.