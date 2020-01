Competencia mundial por la incompetencia

Es difícil encontrar un periodo en la historia contemporánea en que los destinos de los países occidentales más importantes estén en manos de gobiernos más incompetentes. Esto se da no sólo a nivel de los gobiernos, sino por carencia de oposiciones fuertes que ofrezcan alternativas. A nivel mundial se da una verdadera competencia por la incompetencia entre gobiernos. La tragedia es que se manifiesta entre los principales países occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España…

Los Estados "Desunidos" de Trump. No es casualidad que Trump sea el tercer Presidente sometido a un juicio de "destitución" por delitos graves. Su irresponsabilidad ha puesto ya en varias ocasiones al mundo en serios peligros: la amenaza de guerra comercial con China, luego el asesinato de Suleimani, una figura militar iraní tan importante, agravando más la situación explosiva del Medio Oriente. Irán ha sido quien hasta ahora ha ejercido mayor prudencia. Amenaza además con destruir el orden multilateral que su país construyó.

Su gobierno populista se sustenta en la casi diaria mentira y las provocaciones de sus tuits, fomentando el racismo, la polarización y atacando a gobiernos anteriores. Actúa por intuición, con un gabinete de allegados incondicionales e incompetentes que frecuentemente cambia. Afortunadamente hay una oposición demócrata bien conducida por la legisladora Pelosi, pero no hay un claro candidato presidencial demócrata que lo pueda vencer.

El "suicidio inglés" de Boris Johnson. Inglaterra, reconocida como una democracia ejemplar, sufre sus peores años de gobierno bajo los "torys". El Primer Ministro Cameron inicia el "suicidio" con un referéndum innecesario de permanencia o salida de la Unión Europea (el Brexit), cae y es reemplazado por May, que tras varias derrotas no llega a soluciones y es sustituida por Boris Johnson, que finalmente llega a un Acuerdo parlamentario sobre el Brexit, aunque falta definir los términos de la compleja relación económica con la Unión Europea. Escocia puede plantear un referéndum para mantenerse en la Unión Europea; en el mismo sentido, Irlanda del Norte, su integración con Irlanda. El epitafio de Johnson diría "transformó a la Gran Bretaña en la pequeña Inglaterra". Error histórico inoportuno que debilita a la Unión Europea y condena a su propia economía a un serio retroceso. Increíble también que Corbyn no haya podido articular un programa laborista moderno para derrotar a un partido "tory" dividido.

La Francia elitista de Macron. Este inteligente tecnócrata representa la élite pensante de los "mandarines enarcas", distanciado de las bases populares irritadas (como Piñera). Su incapacidad e insensibilidad política, con los aumentos de gasolina y la reforma de pensiones han provocado el surgimiento de los "chalecos amarillos" y otros movimientos sociales que durante meses han paralizado las calles de París.

La España "invertebrada" (Ortega y Gasset dixit) de Sánchez. Después de 4 elecciones en 4 años, el Partido Socialista (PSOE) de Pedro Sánchez, en el país que articuló una transición democrática ejemplar, finalmente logra una muy frágil coalición con "Podemos", partido radical controvertido, con la complicidad de los catalanes separatistas. Increíble que no se haya podido realizar una coalición de "Centro" con el PP o Ciudadanos que daría a España una estabilidad real, evitando el crecimiento de los fascistas de Vox.

El gobierno mexicano no quiere quedar fuera de esta "competencia". Tiene como "puntos" la debacle de los aeropuertos y la refinería subacuática. No logra avanzar en los más serios problemas de violencia y estancamiento (ya cae a 1%). Este año agrega un "botón" con el disparate de la desaparición del Seguro Popular y su substitución por el Insabi, ¡que provoca una severa crisis en el sector salud!