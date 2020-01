Llaman a la mesura por virus

La Secretaría de Salud federal (Ssa) llamó a los mexicanos a no entrar en pánico por el nuevo coronavirus originado en China; resaltó que no hay motivos para cerrar fronteras ni dejar de importar productos chinos.

"En cualquier situación de salud, el orden y trabajo coordinado es necesario, así como no caer en rumores o reacciones de pánico que siempre son negativas en estos eventos. No existe evidencia que sugiera el cierre de fronteras. Aún en experiencias epidemiológicas de alto impacto, que hasta el momento no parece ser el caso, no se recomendó hacerlo para viajes internacionales aéreos, terrestres y marítimos", indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Durante la mañana del día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que han identificado un probable caso de coronavirus en el país, que se encuentra en observación en Tamaulipas: "Ya hay identificación de dos casos, uno descartado y otro en Tamaulipas que está en observación", dijo.

López-Gatell Ramírez precisó que José Luis Alomía, director de Epidemiología, será el único vocero sobre el coronavirus y dará información cada 24 horas sobre la evolución del virus, y que existe la confianza de que México está preparado para atender una emergencia sanitaria.

"Tenemos confianza de que el país está preparado, hemos hecho ajustes en los protocolos para las emergencias. Hoy los ponemos en práctica, desafortunadamente es un fenómeno nuevo, pero parece ser moderado en su capacidad de producir enfermedad", indicó.

Detalló que el país cuenta con 2 mil 187 camas de atención crítica en hospitales de tercer nivel y 3 mil 111 ventiladores en caso de que los contagios por coronavirus escalen; sin embargo, dijo que el virus chino tiene una letalidad menor a 1 % en pacientes graves, por lo que no se considera de alto impacto.

El subsecretario pidió a la sociedad no caer en fobias al turismo o a cometer actos de discriminación a personas de China o países de Asia por considerarlos una fuente de infección o riesgo a la salud.

El director de Epidemiología subrayó que hoy sesionará por primera vez un grupo de científicos que vigilará la evolución de los contagios, además de que mantendrá contacto con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sobre el profesor del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de origen asiático y que vive en Reynosa, Tamaulipas, detalló que hoy se dará a conocer si se confirma o no el diagnóstico, y reveló que el investigador mantuvo contacto directo con dos personas que están en vigilancia.

Alomía Zegarra resaltó que el profesor del IPN no tuvo síntomas de enfermedad respiratoria hasta cinco días después de estar en China, es por ello que no representa un riesgo para las personas con las que compartió vuelo: "En el momento en el que viajó, no era contagiosa, aún no tenía signos y síntomas de la enfermedad, aun así a todos los que tuvieron contacto con él serán vigiladas por 14 días", explicó.

Sobre el otro caso sospechoso que ya se descartó, informó que se trata de una mujer de 44 años, residente de la Ciudad de México, quien presentó evolución clínica favorable y no tuvo que ser hospitalizada. Sus resultados fueron negativos para coronavirus e influenza.

Mencionó que no existe tratamiento específico para este virus, por lo que exhortó a la población a realizar medidas preventivas básicas como el lavado de manos frecuente y el estornudo de etiqueta, "porque son las mejores formas de prevenir el contagio de este tipo de virus".