VIRAL: Tigre asecha a un oso perezoso, pero es sorprendido por éste

La divertida escena fue registrada en el parque nacional Ranthambore, en la India, donde se aprecia al tigre caminar entre la vegetación hasta toparse con el oso que reposa entre la hierva, momento en el que éste despierta y se levanta.

Contrario a intentar escapar del felino, el oso le hace frente parándose en dos patas, lo que provoca que el tigre trate de escapar cuando el otro comienza a perseguirlo.

Instantes después se topan con otro tigre que al ver al oso, emprende la huida en compañía de su compañero.

Cabe destacar que más allá de que la escena pueda resultar cómica, las acciones del oso fueron motivadas por su instinto de supervivencia, pues al pararse sobre sus patas traseras impuso temor ante el felino, ya que los animales suelen temer a otros más altos que ellos. En este caso el perezoso utilizó con inteligencia este detalle. Recoge el portal Daily Mail.

"Justo cuando el tigre parece dominar al oso perezoso, ¡éste salta sobre el felino y lo asusta!", agregó Parimal Nathwani, quien compartió el clip en Twitter.

This video captures an unexpected #clash between #Tiger & Sloth Bear in #Rajasthan’s @ranthamborepark. Just as the Tiger seems to dominate the unaware Sloth Bear, it springs at the Tiger and scares it off! #Wildlife is full of such wonders & surprises.@ParveenKaswan @WWFINDIA pic.twitter.com/bbyfP6uFuZ