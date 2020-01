Ganó la lotería pero tuvo que esperar para cobrar por culpa de su trabajo

Ivan Dubinsky ganó en la lotería un premio de más de 700 mil dólares (estadounidenses), 14 millones de pesos aproximadamente, sin embargo, por su trabajo, tuvo que esperar dos meses para poder recolectar su dinero.

Este sujeto que vive en la Columbia Británica, en Canadá, trabaja como encargado de un faro, así que no podía solamente irse sin más.

Dubinsky le dijo a la British Columbia Lottery Corp. que compra sus boletos en línea porque tiene que estar siempre en el faro, ubicado cerca de Port Hardy, detalla la agencia UPI.

Sus labores incluyen el mantenimiento de los terrenos del faro y el envío de informes meteorológicos a buques y aeronaves marinas. "Es difícil comprar boletos de lotería cuando estás en el faro todo el tiempo. Se le debe otorgar permiso, y no hay demasiados fareros disponibles en estos días", dijo.

Él adquirió su boleto en el sitio web PlayNow.com, para el juego del sorteo Lotto 6/49 del 29 de noviembre. "Cuando recibí ese correo electrónico, no podía creer lo que veía, no estaba seguro de si creerlo o no", añade.

Dijo que pasaron dos meses hasta que pudo encontrar a alguien que lo relevara. Ahora, con su premio, piensa que puede pasar menos tiempo en los faros. "Comenzaré lentamente el proceso de jubilación, daré algunas de mis ganancias a mis hermanos y hermanas y posiblemente compraré una casa en la parte norte de la isla de Vancouver. Aunque es posible que aún quiera ser un farero", concluyó.

