Confirma AMLO dos casos sospechosos de coronavirus en México

Durante su conferencia "mañanera" con medios de comunicación, cuestionado al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se atiende la situación ante el coronavirus detectado originalmente en China y que ya registra más de 400 casos a nivel mundial, uno ya en Estados Unidos.

El mandatario señaló que se registraron dos casos sospechosos en México, uno que al parecer ya fue descartado y otro que está bajo observación en Tamaulipas.

"Ya hay identificación de este virus, uno ya descartado y uno en observación en Tamaulipas. El otro lugar no lo sé, no me quiero adelantar", indicó.

Agregó que la instrucción para las dependencias de Salud y el Gobierno federal es que "estemos pendientes".

Cabe señalar que, según la Comisión Nacional de Sanidad de China, citada por la agencia de noticias EFE, el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan podría mutar y propagarse más allá de los 440 infectados confirmados hasta el momento, de los que 9 han muerto, todos ellos en la provincia centro-oriental china de Hubei.

"Aunque todavía falta por entender por completo la vía de transmisión del virus, existe la posibilidad de que mute y el riesgo de una mayor propagación", señaló Li Bin, viceministro de la comisión.

Además de en China, se han detectado al menos 4 casos de la enfermedad en Tailandia, y uno en Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos.

Ante esta situación, se han emprendido medidas como control de temperaturas a los viajeros en puertos, aeropuertos y estaciones de autobús y tren, seguimiento a quienes padecen los síntomas (fiebre, fatiga, tos seca, disnea) o designación de hospitales específicos para el tratamiento de los pacientes y el aislamiento de éstos.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha convocado a una reunión de expertos este miércoles para determinar si el actual brote por coronavirus en China constituye una emergencia internacional.