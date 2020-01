Faltan muy pocos días para que los partidos políticos definan quiénes serán los suspirantes por la "beca mayor" del Congreso del Estado. En el caso del PRI en Torreón, sin mayores cambios, entrarían el exalcalde Eduardo Olmos, con muchas probabilidades de dirigir el Congreso (bueno, si es que gana), y Shamir Fernández, el diputado de la deuda, para quien además sería la "tercera beca" a la que se hace acreedor. De ahí faltaría la definición con alto porcentaje de ser dos mujeres las beneficiadas por la candidatura; podrían apuntar a la exburbuja Laura Reyes Retana y la gris Olivia Martínez Leyva, actual secretaria general del agonizante tricolor. Será en los próximos días que se sabrá ya por fin quiénes entrarán no solamente del PRI, sino de Acción Nacional, otro partido en peligro de extinción, derivado de que ahora los "morenos" en algunos otros estados han superado las expectativas; sin embargo, cobra interés no la elección, que ya es sabido que no habrá una gran participación, sino quiénes son los que aspiran, porque a partir de este Congreso inicia la carrera por la sucesión gubernamental, y de ahí luego saldrán las sorpresas a las cuales están acostumbrados los políticos.

Aunque con la elección de candidatos más de uno quedará molesto y llorando; a decir de los subagentes, el berrinche más agudo es el que sigue haciendo Hugo Dávila, pues a pesar de amenazar con irse a otro partido, sus bonos están tan devaluados que más de un priista se apuró a abrirle las puertas, según porque le hace más mal que bien al de por sí desprestigiado tricolor. Nuestros subagentes, disfrazados de sarape en la capital, nos comentan que ya hay adelantados en esta carrera; si bien es cierto el "joven maravilla" Manolo Jiménez se dice lleva una excelente relación con el "góber" Miguel Riquelme y este lo trae paseando por todos lados, hay personajes que no entienden que los tiempos o la cuenta regresiva empiezan del quinto año en adelante, como el buen e inocente secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Carlos Robles Loustaunau, que a quien se encuentra y lo quiere escuchar le dice que el bueno es Manolo, y que "ya traen en la bolsa al gobernador". Incluso le hace promoción a nivel regional. Pero, como viejo político, debe recordar que en estas huestes siempre hay que manejarse con cabeza fría, y que los cercanos a don Manolo en vez de hacerle un favor le van minando el camino, porque aunque el "góber" puede desayunar, comer y cenar "grilla", y manejar perfectamente un barco, también sabe cómo torcerlo. Esto apenas empieza y el resultado de las diputaciones más los resultados del 2021 irán aclarando el panorama para ver quiénes realmente apuntan hacia Palacio Rosa. Lo que sí es cierto es que Riquelme requiere de un Congreso que le permita operar, es decir, a modo, bueno, al menos es lo que quiere; sin embargo, don Miguel, aunque ha tenido posibilidades de meter polémica entre los legisladores, hasta hoy se ha visto prudente, y no se avizora que, como su antecesor, quiera meter iniciativas, de esas que ponen a temblar a todo el mundo; veremos, estimador lector, y diremos muy pronto hacia dónde apunta el dedo elector, y si el gobernador terminará su sexenio con un Congreso que le permita transitar o, en su defecto, le toque lidiar como otros gobernadores con uno que ni pa'trás ni pa'delante. *** Y nuestros subagentes, disfrazados de militantes despechados, nos informan que donde las cosas se están poniendo color de hormiga es en el PAN municipal. Y es que aseguran que existe una inconformidad marca diablo entre los blanquiazules que provocará fuertes conflictos en las próximas campañas, y todo debido a que ven con malos ojos que el alcalde Jorge Zermeño desde el inicio de su administración y en el transcurso de la misma ha echado mano de funcionarios de las vecinas ciudades de Lerdo y Gómez Palacio para ocupar espacios clave en direcciones fuertes del Ayuntamiento, situación que no solo les parece un desprecio a los cuadros que existen al interior del partido, sino también una burla; y es que alegan que es totalmente injusto que luego de que muchos de ellos se partieron el lomo en las dos campañas que don Jorge llevó a cabo tanto para ganar la presidencia municipal como para reelegirse, simplemente les ha hecho "fuchi" y no los ha tomado en cuenta para incluirlos en la sagrada nómina, mientras que otros que ni siquiera estuvieron en las jornadas de campo del toca-toca simplemente vengan y se estén llevando el queso completo, razón por la que a dos años de que el edil llegó al séptimo piso del edificio más caro de la ciudad una gran cantidad de ellos sigue esperando y esperando una oportunidad para dejar de vivir en el error y solo se han quedado como los chinitos, "nomás milando" a personajes como Antonio Zamarrón, Edmundo Castañeda, César de la Garza y el de más reciente nombramiento, Jesús Rafael Rosales Arreola, por mencionar solo algunos de los reclutados de los Gobiernos panistas de La Laguna de Durango para la repartición del pastel, sin olvidar (mención aparte) a algunos de sus superasesores que radican del otro lado del Nazas, entre los que destacan el eterno Juan de Dios Castro Lozano y la señorona de los números Natalia Virgil Orona, por lo que definitivamente se aplicó el dicho de "nadie sabe para quién trabaja", situación que, de acuerdo con los subagentes, la militancia le cobrará caro al grupo del alcalde y le darán la espalda en el próximo proceso electoral, sobre todo ante los rumores de una posible candidatura de la presidenta del DIF, Astrid Casale, a quien ni de chiste apoyarán. Incluso, dicen, piensan volver al rebaño de la dupla Guillermo Anaya-Jesús de León Tello, y darles todo su apoyo aludiendo a la frase "estábamos mejor cuando estábamos peor". *** El "Blue Monday" o el supuesto "día más triste del año" fue para los organizadores de los eventos que se realizaron este pasado lunes en Torreón: el primero, por parte del Gobierno del estado, y el segundo, del Municipio. Los "osos" ocurrieron durante la inauguración de un colegio de bachilleres, ahí coincidieron autoridades de los dos niveles de Gobierno, así como empresarios y algunos miembros destacados de la grilla habitual, pero pareciera que los encargados del evento estatal le avisaron de último momento a la gente del alcalde Jorge Zermeño, porque el departamento de limpieza del Ayuntamiento estuvo "casi casi" barriendo entre los invitados, y dejando los montones de basura a las afueras del plantel, y esto quedó confirmado cuando el propio alcalde en su discurso dijo "que la escuela no estaba conectada a la red de drenaje, pero que en esta semana quedaba", palabras que causaron risas nerviosas entre los presentes, sobre todo en su área de Comunicación Social. Otro de los contratiempos, al menos para el diputado que sueña a ser alcalde, fue para el carnal Marcelo Torres Cofiño, quien como "ajonjolí de todos los moles" asistió para intentar salir en las fotografías pese a que ya ni presencia fuerte tiene en el Congreso de la provincia de Coahuila. El suspirante blanquiazul veía de lejos cómo presentaban a los invitados en el estrado, hasta que alguien se dio cuenta de que había una silla sola, y esto dejaba al "góber" Riquelme al centro junto al alcalde, que dicen dentro del protocolo no se permite, por lo que tuvieron que subir de bateador emergente a don Marcelo como relleno en el estrado. Y ya en un segundo evento, ahora por parte del Ayuntamiento, en la entrega de patrullas, don Jorge intentó presumir estas nuevas unidades con el sistema de radio, y para ello tomó el asiento del conductor, pero nada, no sirvió, con eso de que los municipales tienen su propia frecuencia pareciera que se les olvidó sintonizarla, dejando al alcalde con la pena de hablar por una radio que nadie escuchaba. *** Y luego de la tremenda exhibida que recibiera la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón por parte del propietario de un deportivo de soccer, que, según dice, luego de haber sido hostigado por policías municipales para exigirle cuota a cambio de seguridad para su negocio, este ha sido blanco de robos curiosamente después de haberse negado a entregarles cualquier tipo de dádiva, razón por la que colgara una manta exhortando a los ladrones a dejarle previamente nota con sus peticiones a fin de evitar que le dañaran las instalaciones y con ello un gasto que resulta más caro que los productos que, a decir de él, se llevan continuamente en cada atraco. Nuestros subagentes, disfrazados de balones de futbol, nos informan que el asunto, más que de forma, trae un gran fondo, y es que, de acuerdo con los vecinos del citado deportivo, la práctica del balompié es solo un pretexto en este lugar, pues su fuerte es la venta de cerveza a sus visitantes, entre los cuales incluso asisten menores de edad, por lo que, mencionan, al propietario le incomodaron los constantes operativos para mantenerlo a raya en cuanto a la venta de alcohol, así como de los horarios permitidos, lo que originó que en un afán de desacreditar la labor de la administración este despotricara en la forma en que lo hizo; y es que, según los subagentes, el propietario está que no lo calienta ni el sol, pues hace unas semanas en la hermana república de Gómez Palacio las autoridades de la alcaldesa de la alternancia, Marina Vitela, durante un operativo para verificar antros y bares con venta de etílicos fuera de horario, le clausuraron un negocio también de su propiedad ubicado sobre el corredor del bulevar Miguel Alemán por violar el horario de venta establecido, lo que le causó un gran malestar debido a que solo les clausuraron a unos cuantos mientras que a otros no los tocaron ni con el pétalo de una rosa, todo parece indicar que desafortunadamente fue la Administración municipal de Torreón con la que se quiso desquitar.