LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

UNA LETRA CAMBIA TODO

Una letra puede cambiar totalmente el significado de la palabra, como en este caso, los consejos son recomendaciones mientras que un concejo es una corporación municipal o el municipio mismo.

Los primeros consejos van dirigidos a los jóvenes, porque los académicos del lenguaje están muy escandalizados por la forma en que se comunican por medios electrónicos, especialmente en redes sociales.

Ahora, en lugar de la expresión "Por qué" interrogativa, los muchachos escriben Xq y en lugar de "por favor" escriben Xfa o más cariñosamente Xfis y así sucesivamente.

Yo les diría a los señores académicos que se tomen un antiácido y que no hagan corajes. Los muchachos no les van a hacer caso y seguirán inventando su propia manera de comunicarse. Nosotros también lo hacíamos en nuestro tiempo. Solamente yo les haría hincapié a los chicos que ese lenguaje "mocho" lo usen sólo para comunicarse entre ellos mismos, pero que ante una situación formal, tendrán que hablar o escribir como lo mandan los cánones, y no todo mal como lo hacen en los memes.

Para hablar y escribir con corrección hay que tomar en cuenta algunas recomendaciones más. Se debe tener cuidado al pluralizar algunos conceptos, por ejemplo, el plural de maní es maníes y el de menú es menús.

También les comento que el plural de gay es gais, el de póster es pósteres como el de cráter es cráteres y el de revólver es revólveres.

También considero importante insistirles en que las mayúsculas deben tildarse si así lo indica una regla ortográfica, por ejemplo en LOS ÁNGELES el acento o tilde en la A inicial es indispensable.

Les aclaro así mismo que las palabras "accesible" y "asequible" no son sinónimos. Lo accesible es lo que tiene acceso y lo asequible es lo que puede alcanzarse o conseguirse.

Les sugiero también no olvidar que "encima" es un adverbio que se aplica a lo que está en la parte superior o sobre otra cosa mientras que en bioquímica la enzima es una proteína.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios:[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo.

Azael: ¿Es correcto "ah, está bien" escribirlo así o debe ser ha o a?

Lo correcto es como usted lo está escribiendo. La expresión "ha" es forma del verbo haber y "a" es una preposición.

