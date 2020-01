Defienden actuar de Guardia Nacional ante caravana de migrantes

El Gobierno de México defendió este martes la actuación de la Guardia Nacional (GN) y sostuvo que en la contención de los migrantes que intentaron entrar sin documentos a territorio nacional se actuó con respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, el diputado Porfirio Muñoz Ledo sostuvo que la GN cometió una "salvaje agresión" y se cometió una violación a la norma constitucional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó las acciones de la GN y aseguró que "se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos, eso lo hemos logrado incluso ayer (lunes). Nuestros adversarios, los conservadores, quisieran que se reprimiera, tener la foto. Los que no decían nada antes y ahora están a la caza del gazapo, tener la foto de un Guardia Nacional golpeando a un niño migrante, pues no, porque no somos iguales", dijo.

Más tarde, en conferencia de prensa conjunta, los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también defendieron el operativo.

Sánchez Cordero aseguró que la GN solamente cumplió con ordenar la situación que un grupo de migrantes provocó al querer entrar "sin cumplir la norma".

A su vez, el canciller Ebrard hizo un llamado a los migrantes para que retomen la "prudencia" y se abran al diálogo. Agregó que "la Guardia Nacional se comportó conforme a los ordenamientos que se le han dado. No tenemos heridos, no tenemos una situación que lamentar", y agregó que "si alguien tenía la intención de provocar, no logró su cometido" y "habrá una acción sensata y firme".

Empresarios de la frontera sur pidieron al Gobierno federal endurecer las medidas de contención contra los migrantes.

José Toriello Elorza, presidente de la Coparmex Costa de Chiapas, dijo que si la policía y la fuerza pública no pueden utilizar gases o bolas de goma, deberían disponer de artefactos con chorros de agua a presión.

"Tenemos que defender nuestro territorio", expuso.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, celebró este martes en Costa Rica las alianzas de Washington con México, las cuales permitieron bloquear el paso de migrantes.

"Hemos avanzado de manera real y creo que ahora están las cosas correctas", dijo Pompeo en conferencia de prensa, sin mencionar el operativo que ocurrió el lunes en la frontera entre Guatemala y México, donde elementos de la Guardia Nacional contuvieron el paso de al menos 4 mil migrantes.