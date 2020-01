Presupuesto 'no está condicionado a Insabi'

El Gobierno federal aseguró que los estados tienen garantizado el presupuesto para salud, estén o no adheridos al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y señaló que las entidades que se sumen al nuevo organismo no perderán autonomía para ejercer los recursos destinados a salud.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el nuevo organismo se busca garantizar el acceso a la salud para la población mexicana.

"No va a haber ningún problema. No es un asunto económico, los recursos son de todos los mexicanos y no van a faltar. No se va a castigar a nadie no entregando los fondos. Los estados tienen garantizado, estén o no estén adheridos, sus presupuestos de salud sin ninguna condición, sin ningún problema".

El Mandatario indicó que con el Insabi se busca que no haya más corrupción en el tema de salud, "queremos que se orienten bien los fondos que se van a destinar para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos".

Aseguró que sin corrupción ni desvío de recursos, el presupuesto destinado a salud es suficiente para mejorar los servicios.

"Con el mismo presupuesto se puede mejorar el sistema de salud, porque se robaban miles de millones de pesos", afirmó.

Indicó que su Gobierno busca evitar que sigan haciendo negocios, como se hacía anteriormente, con el dinero que recibían del Seguro Popular y se dejaban tirados los hospitales.

"Se daban anticipos a contratistas cercanos a los funcionarios y se los llevaban, tenemos muchos centros de salud tirados y escasez de medicamentos porque los vendían y tenían relaciones con servidores públicos estatales, había todo una red de corrupción", comentó el Ejecutivo federal.

López Obrador no quiso polemizar acerca de aquellos gobernadores que no han querido firmar el convenio con el Insabi y confió en que antes del 31 de enero -plazo límite- se adhieran.