Al fin, LA Galaxy hace oficial al 'Chicharito'

Después de una década en el futbol europeo, Javier Hernández se muda a Estados Unidos.

"Chicharito", goleador histórico de la Selección Mexicana, cerró su fichaje con Los Ángeles Galaxy de la MLS.

Se trata de la adquisición más importante del Galaxy desde el arribo de David Beckham hace más de una década, y el delantero de 31 años desembarca en el equipo más laureado de la liga norteamericana y en una ciudad con una numerosa comunidad mexicana.

En un video difundido por el Galaxy, "Chicharito" dijo que la oferta de los cinco veces campeones de la MLS le sedujo por la oportunidad de tener más minutos en la cancha y de ser foco de atención en la liga.

Hernández Balcázar llega tras un breve paso con el Sevilla. Apenas disputó 15 partidos esta temporada con el club español, que lo adquirió del West Ham inglés al cierre del mercado de pases en agosto.

Su arribo es además un nuevo impulso para la liga en sus esfuerzos para competir con la Liga MX, la máxima división del futbol mexicano y la más vista en Estados Unidos.

En el Galaxy, el equipo que dirige el técnico argentino Guillermo Barros Schelotto, Hernández reemplazará en el ataque al delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, quien firmó con el Milán a inicio de este mes tras dos temporadas en la que fue el referente goleador. Se encontrará con el volante Jonathan Dos Santos, compañero en el Tri.

Carlos Vela, otra estrella mexicana, milita en Los Ángeles FC, el otro club de la ciudad, y viene de un segundo año en el que fue consagrado como el Jugador Más Valioso de la liga tras establecer un récord al anotar 34 goles en la temporada regular.

Tras debutar con Chivas en 2006, Hernández emigró a Europa en 2010 para jugar con el Manchester United. También jugado con el Real Madrid y el Bayer Leverkusen.

"Chicharito" anotó 59 goles con el United y luego nueve en una temporada en la que jugó a préstamo con el Madrid en 2014-15.

Pero tras una sólida campaña en la Bundesliga con el Leverkusen, no se destacó en demasía en sus últimas tres temporadas. Con el Galaxy tendrá la oportunidad de reverdecer como goleador.

El Galaxy perdió a sus dos máximos anotadores de la pasada temporada, con el regreso de Ibrahimovic a Europa y el mexicano Uriel Antuna fichando con Chivas. Nadie en el Galaxy anotó más de cuatro goles la temporada previa, aunque el argentino Cristian Pavón no desentonó en los 13 partidos que disputó tras su adquisición a media campaña desde Boca Juniors.

Hernández ha anotado de 52 goles en 109 partidos con el Tri, actuando en las últimas tres Copas del Mundo.

Luego de concretarse su fichaje con el club angelino, "Chicharito" se despidió del Sevilla, su antiguo club, a través de una carta.

"Me despido de un club en el que estuve poco tiempo, pero lo suficiente para guardarle un especial cariño y saber lo que significa en el mundo del futbol. Es un adiós con nostalgia, porque estoy seguro de que, si hubiera contado con más minutos, no me hubiera tenido que ir tan pronto. Solo me queda respetarlo. A consecuencia de ello, se ha decidido que pudiera tomar esta increíble oportunidad", señaló Hernández Balcázar.