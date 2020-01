Negociará Castaños con ex funcionarios para que regresen dinero a tesorería

El ex secretario particular y el ex contralor del Ayuntamiento de Castaños, César “D” y Miguel Ángel “N” vinculados a proceso por el delito de peculado en cuantía intermedia, podrían librar el juicio si regresan el dinero que tomaron de la tesorería municipal.

El asesor jurídico del ayuntamiento, Roberto Ramírez, explicó que el gobierno municipal busca que el daño económico a la comunidad sea resarcido y ofreció negociar con los hermanos César y Miguel Ángel, para que regresen los 300 mil pesos con los que se “auto-terminaron” al concluir la administración pública en la que laboraban. Ver más: Negociará Castaños con ex funcionarios para que regresen dinero que tomaron