Nueve gobernadores del PAN van por convenio de no adhesión al Insabi

Nueve gobernadores del PAN van por un convenio de no adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) con el que se comprometen a trabajar de manera coordinada en beneficio de la salud de los mexicanos, pero no los obliga a ceder a la federalización del sector salud.

Martín Orozco Sandoval, presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) señaló que será el 30 o 31 de enero cuando puedan llegar a un acuerdo definitivo con la Secretaría de Salud en el que la base sea el trabajo en equipo con el gobierno federal

"La reunión se realizó en un ánimo receptivo, de consenso, de acuerdo, donde recibieron la propuesta que se trabajó por los nueve secretarios de salud gobernados por Acción Nacional y sobre todo, se dieron fechas muy claras de cuando podríamos llegar a un acuerdo definitivo dentro del convenio que ellos tienen de no adhesión, este trabajo técnico se hará el próximo 30 y 31 de enero y ahí tendremos todo muy claro para firmar los estados. Vamos a firmar ese convenio de no adhesión, pero sí de un trabajo coordinado para mejorar el sistema de salud", dijo.

Entrevistado a su salida de la Secretaría de Salud, el gobernador de Aguascalientes resaltó que la propuesta entregada a Alcocer Varela contiene 19 puntos entre los que destaca no federalizar al sector salud, agregó que las 32 entidades federativas recibirán una partida de los 40 mil millones de pesos del conocido Fondo de Gastos Catastróficos.

"Este convenio de no adhesión, justamente consiste en no dejar al sector salud en manos del gobierno federal, no federalizar al sector salud, esa es la no adhesión. Es una propuesta de ellos mismos proponen, un convenio de no adhesión, pero sí de trabajo en conjunto con el Insabi, pero no a la federalización del sector salud, en ese rubro vamos a trabajar en las partes de las instalaciones, o que un hospital de nuestros estados pertenezca a la federación, sino que nosotros sigamos manejando el sector salud con reglas muy claras que dará el Insabi en las que estaremos de acuerdo", destacó.

El mandatario estatal explicó que la gratuidad en todos los niveles de atención es el tema que mayor claridad requiere. "Debemos saber hasta dónde, cuándo, con qué recurso y eso se va a aclarar muy bien al momento de definir las enfermedades que van a atenderse ahora en tercer nivel o bien los nuevos afiliados que no estaban en Seguro Social, en el ISSSTE o en el Seguro Popular, cuántos van a crecer en cada uno de nuestros estados para tener una certeza de que se dará una calidad en el servicio de salud".

Orozco Sandoval se dijo satisfecho luego del encuentro, puesto que afirmó que el objetivo principal, que es trabajar por el bien de la salud de los mexicanos, se está cumpliendo, "y sobretodo, se está haciendo en conjunto con el gobierno federal, porque hay que hacer equipo en un tema tan sensible que es la salud".