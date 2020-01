Corta sus libros a la mitad para que quepan en su maleta

“Ayer mi colega me llamó un 'asesino de libros' porque corté libros largos por la mitad para hacerlos más portátiles. ¿Alguien más hace esto? ¿Soy solo yo?", publicó Alex en su cuenta de Twitter, añadiendo una imagen de tres libros cortados por la mitad.

“¿Pero no escuchaste gritar a los libros cuando los cortaste?”, "Oh, Dios. Esto me pone triste por dentro" o "Vaya directamente a la cárcel", fueron algunas de las reacciones a la publicación, que no tardó en hacerse viral.

Yesterday my colleague called me a 'book murderer' because I cut long books in half to make them more portable. Does anyone else do this? Is it just me? pic.twitter.com/VQUUdJMpwT