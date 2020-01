Buscan a dos personas para mudarse a una isla con todo pagado

"Se busca una pareja o un par de amigos que se encarguen de gestionar el hotel y la cafetería de la isla. Desde el 1 de abril hasta octubre de 2020 con alojamiento y comida incluidos", lee la publicación.

Se advierte que el agua potable es limitada, no hay electricidad, ni wifi, ni agua caliente.

La encargada de las gestiones, Alice Hayes, le dijo a la emisora irlandesa RTE que sólo hay una pequeña turbina eólica para generar energía suficiente para realizar las actividades básicas.

"Es intenso y duro, pero es un puesto único. Es volver a lo básico: fuegos, velas, estufas, vida salvaje y naturaleza", afirmó Hayes.

Aunque no se especifica el salario, miles han solicitado ya ser los elegidos.

** Job Vacancy **

A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on [email protected] for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH