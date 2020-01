'No hay acuerdos con organizaciones criminales', dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que su gobierno sostenga algún acuerdo o se brinde protección a organizaciones criminales.

Lo anterior, luego de ser cuestionado por la prensa asistente a su conferencia matutina, sobre sus diversas referencias a los conservadores y que son escasas para los criminales.

"No hay protección, no hay acuerdo con las organizaciones criminales. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie", dijo López Obrador ante los cuestionamientos.

"No es el caso de García Luna. Es distinto", aseguró el mandatario.

Asimismo, señaló que su administración está comprometida con castigar a quien dañe el país.

"Son organizaciones (las criminales) que le hacen mucho daño al país y que, a diferencia de antes, ya no cuentan con protección del gobierno. Ahora el que la hace, la paga", afirmó el Ejecutivo federal.