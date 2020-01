'Insensibilidad de AMLO que no reciba Caravana', asegura LeBarón

El activista Adrián LeBarón consideró una insensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador no recibir a la Caravana por la Paz y la justicia, que marchará hacia Palacio Nacional este jueves 23 de enero, y aseguró que es mejor que no lo haga.

"Pues de la que se pierde, porque yo sí siento que hay mucha –y que vamos a encontrar– mucha solidaridad, yo siempre quiero ser recordado como alguien que aboga, que está presente en estas causas. Por eso digo, de la que se pierde.

"Yo pienso que es mejor que no nos reciba para que quede en la historia. Y no hay mal que por bien no venga, [mejor] que no nos den atole con el dedo. Creo que es falta de sensibilidad, porque no está entendiendo, le está dejando el paquete a alguien más", dijo.

Por la mañana, el presidente López Obrador comentó que no recibirá a la caravana que organiza la familia LeBarón y el poeta Javier Sicilia, de manera personal, porque no quiere que "se haga un show o espectáculo", y refrendó que los recibirá el gabinete de seguridad.

Adrián LeBarón acudió al Senado de la República para acompañar a padres de niños con cáncer que no han podido ser atendidos en Guerrero, por la falta de reglas de operación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).