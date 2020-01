VIRAL: Arruina el video de XV años de su hermana con la canción Kulikitaka

Una joven se ha robado la atención de los internautas, así como sus risas, gracias a que narró cómo arruinó el video de XV años de su hermana.

La chica residente de Sonora, que se dice llamar 'una camarada' en Twitter, compartió por medio de un 'hilo' la manera en que terminó arruinando el que sería el video conmemorativo de la quinceañera de su hermana, por una confusión de la que no fue consciente hasta tiempo después.

Según narra la chica, a su hermana menor la llaman 'Curi' entre su familia, debido a que cuando ésta era pequeña y empezaba a caminar, le gustaba moverse al ritmo de la canción Kulikitaka.

Para ponerlos en contexto, las personas que me conocen saben que a mi hermana menor le decimos CURI, por qué cuando aprendió a caminar bailaba la canción de curikitaka o como se escriba ln mvv pero el caso es que se le quedó ese apodo hasta el día de hoy — Una camarada (@YeannaV) January 18, 2020

En noviembre del año pasado, la familia de 'Curi' celebró su quinceañera, fiesta en la que la madre de ambas, le dijo a 'una camarada' que le mencionara el nombre de alguna canción a un hombre que la acompañaba.

Sin saber a que se refería, y presuntamente bajo los efectos del alcohol, la joven supuso que se trataba del DJ y que pedía los títulos de las canciones para reproducirlos en la fiesta. Confiada a sus ideas, la chica le indicó 'que pusiera la de Kulikitaka', recordando el apodo de su hermana.

Y en medio baile se me acerca mi mamá acompañada de un viejito y me dice: Dile una canción al señor.

Así no me dijo nada más, entonces yo LÓGICAMENTE pensé que era el señor que estaba poniendo la música en la xv y se me ocurrió una idea pic.twitter.com/An6KNLis2q — Una camarada (@YeannaV) January 18, 2020

SEÑOR TIENE QUE PONER LA CANCIÓN DE CURIKITAKA POR QUE CUANDO LA CURI ERA BEBÉ WAWAWA ...

Sip, borracha le conté la historia y hasta imité el baile que hacía mi hermana de bebé y el viejito bien sacado de onda lo apunto en un papel — Una camarada (@YeannaV) January 18, 2020

'Una camarada' resalta que durante lo que restó de la celebración, no se dio cuenta que nunca reprodujeron la canción que pidió y fue hasta días después, cuando les entregaron el video conmemorativo, que comprendió todo lo que había pasado.

En el mismo papel estaban apuntadas otras canciones de que "no crezcas mas" de tercer cielo y puras por el estilo, cosa que obvio no le di importancia y me fui bien sacada de onda pero pensando "Que buena onda este viejito preguntando que si que canción quiere la raza" pic.twitter.com/ooLWhIuMW4 — Una camarada (@YeannaV) January 18, 2020

Resulta que aquel hombre no era el DJ, sino el camarógrafo que durante la fiesta se había dedicado a recopilar diferentes temas musicales para ambientar el video de la ceremonia y la fiesta.

Para empeorar la situación, la canción de Kulikitaka fue colocada en el peor momento, ya que el hombre la utilizó para amenizar la salida de la iglesia.

El viejito no era el del sonido de la fiesta, era el camarógrafo del vídeo de la quinceañera y la canción que pedía era para poner EN EL VIDEO FINAL. Obviamente me chingó mi mamá pero yo me lave las manos por qué a mi nadie me dijo nada de pa que era o que pedo — Una camarada (@YeannaV) January 18, 2020

Y luego el viejito se recontra mamo wey, dijeras tu ay puso la canción en la parte de la fiesta donde todo mundo está bailando. Pues nooooo, la puso cuando vamos saliendo de misaaaaa, ahí en las puertas de la iglesia pic.twitter.com/5MmbsTHeCC — Una camarada (@YeannaV) January 18, 2020