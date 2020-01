Tormenta de granizo sorprende a Australia con enormes bolas de hielo

Australia vuelve a convertirse en el blanco de los fenómenos naturales, en esta ocasión gracias a una tormenta de granizo que azotó el país, tras recibir una enorme cantidad de polvo.

En medio de los devastadores incendios, partes del sudeste de Australia, se han visto azotadas por la caída de enormes bolas de granizo, cuyo tamaño se asemeja al de una pelota de tenis.

Cerca de 24 horas después de que una enorme tormenta de polvo invadiera la región, se produjo el desconcertante fenómeno que provocó diversos daños en residencias, negocios, automóviles y algunas aves que alcanzaron a ser golpeadas por el granizo. Recoge el portal de CNN.

Según dio a conocer la Oficina de Meteorología de Australia, la tormenta de granizo que duró cerca de 15 minutos, ahora se dirige a las ciudades de Sydney, Wollongong y Newcastle, por lo que recomiendan a sus habitantes tomar precauciones, ya que estas precipitaciones podrían derivar a intensas lluvias y fuertes vientos que pueden resultar dañinos.

