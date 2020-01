'Jubilee', la perrita husky que fue abandonada por ser 'bizca'

Por medio de redes sociales, internautas se han visto conmovidos ante la historia de una perrita de raza husky debido a que ésta fue abandonada, gracias a su aspecto.

La organización dedicada a la adopción de perros, Husky House, ubicada en Matawan, Nueva Jersey, EUA, compartió a través de su página en Facebook la historia de 'Jubilee', una perrita de 4 años de edad, que debido a padecer de estrabismo, trastorno que obliga a los ojos a mirar en diferente dirección al mismo tiempo, fue rechazada del criadero donde nació.

"Mi nombre es Jubilee. Soy una husky de 4 años que ha estado con Husky House durante mucho tiempo. Vengo de un "criadero" que no podía venderme porque dijo que me veía "raro". Los huskys son perros de aspecto majestuoso, no sé porqué no me parezco a ellos. Desearía ser hermosa para que alguien quisiera que fuera su perro.Me gustan otros perros, pero no me gustan los gatos. Amo a las personas, pero soy un poco tímido porque la mayoría de las personas se ríen de mi aspecto. Desearía tener una familia propia que pudiera amarme a pesar de que no soy bonita", agregó la organización en la publicación.

Por supuesto las solicitudes de adopción no tardaron en invadir la publicación, reuniendo incluso a personas de otros países que deseaban brindarle un hogar al animal.

Recientemente Husky House actualizó la publicación informando que 'Jubilee' ya había encontrado un hogar, aprovechando para agradecer a todos los que compartieron la publicación y llenaron de amor a la perrita.