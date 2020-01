3-2, gran triunfo Guerrero ante un rival que es candidato al título, reaccionando, viniendo de atrás no sólo en el marcador, Santos también se levantó de un baile de 35 minutos que su rival le puso en el primer tiempo. No es fácil y menos ante León.

Honor a quien honor merece. Sin embargo, de no haber sido contra León, ¿Cuál sería nuestro sentir? ¿Estaríamos ya encendiendo alarmas? Creo que le estamos buscando mucho a lo simple que es el sistema del uruguayo Guillermo Almada, el Santos va a jugar así contra el rival que le toque, le puede salir bien o no pero no esperemos otra cosa.

Habrá noches como la de Monterrey, como la de hoy contra León y seguramente algunas más de triunfos contundentes y claros.

Por salud mental dejemos de esperar lo que no va a venir, ya hubo un torneo con este estilo y se fue líder absoluto del torneo regular, ahora veremos qué pasa pero los triunfos con un equipo ordenadito y sin muchos sobresaltos no se van a dar y deberíamos de estar ya acostumbrados, este Santos es de todo o nada y no hay mucho más que agregar.

Las buenas noticias es que la banca empieza a participar con jugadores que entran a resolver, esta vez le tocó al BBB Rivero que ya mojó en este Clausura 2020, de Ayrton aún poco pero yo por fin lo veo entero en lo físico y con cara de que está por fin en este planeta, eso ya es un gran avance, la deuda del otrora crack ecuatoriano aquí es enorme pero siento que lo han llevado por el camino correcto para empezar a saldarla este semestre, es simplemente también su última llamada.

Qué bueno que ganó el Santos, qué bueno que fue contra León y qué bueno que tuvo que ser viniendo de atrás. Examen duro aprobado.