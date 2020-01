Mon y Yalitza envían mensaje inclusivo

Con un mensaje de inclusión, Yalitza Aparicio hizo un llamado a las personas durante el concierto de Mon Laferte, quien a su vez alzó el pañuelo verde e hizo un homenaje a la mujer y al movimiento feminista, durante el cierre de su gira Norma en el Palacio de los Deportes.

"No es mi color de piel, mi clase social, mi cultura o mi preferencia sexual lo que determina quien soy, son mis valores (sic)", era el mensaje de una cartulina verde que sostuvo Yalitza durante la canción Plata ta ta, mientras que la chilena agitaba un pañuelo verde. Esta no es la primera ocasión que la cantautora alza la voz, en la pasada entrega del Grammy Latino hizo topless, para protestar en contra de la violencia que viven los ciudadanos chilenos, con una frase que decía: "En Chile torturan, violan y matan".

En esta ocasión resaltó el trabajo de las mujeres, y como parte de ello invitó a decenas de chicas al escenario para después explicar que eran artistas y cantar todas juntas una versión de Cucurrucucú paloma, que incluyó un rap que decía frases de empoderamiento femenino, haciendo que todo el público aplaudiera de emoción.

Una noche que será inolvidable para muchos inició con la canción Por qué me fui a enamorar de ti, en donde Mon Laferte salió luciendo un vestido rosa de muchos olanes, la euforia de la audiencia estremeció el lugar, mientras se escuchaban temas como, Ronroneo, Cumbia para olvidar, No te me quites de acá, Funeral, entre otras.

El concepto visual del show fue el color rosa, las pantallas transmitían en todo momento distintas imágenes, que ilustraban cada tema que interpretaba Norma Monserrat Bustamante, nombre real de la artista, como en el caso de Bonita, en donde se mostraron corazones rosas, haciendo que todos los presentes disfrutaran de su creativa y llamativa producción escénica.