DICHOS DE SOR JUANA

MAL SE CEÑIRÁ A LO DEFINIDO

LO QUE NO CABE EN TODO LO SENTIDO

Si en el cúmulo de sentimientos albergados en la conciencia de alguien no habita la imagen total del objeto que le causa una estimación especial hará de él una pobre reproducción cuando lo intente o, como dice Sor Juana en esta máxima, mal lo definirá; es decir, no reunirá en su intento de reproducirlo el total de características que contiene aquello que aprecia. Para conseguir una buena definición será necesario que quien precisa definir posea a plenitud el objeto que va a ser definido. Si interpreto bien a Sor Juana.

Esa situación es la que le dictan a la Décima Musa las liras de un poema que escribe a propósito de la ausencia del amado y entre las que tañe la que contiene los versos que encabezan las presentes líneas. La lira completa pregunta: "¿Cuándo de tu apacible / rostro alegre veré el semblante afable / y aquel bien indecible / a toda pluma inexplicable / que mal se ceñirá a lo definido / lo que no cabe en todo lo sentido?"

En el poema, la voz femenina interroga al amado cuándo lo podrá mirar porque requiere que la vista le haga poseer la plenitud de su imagen. Si el amado no forma mediante la mirada parte de lo que siente la amada, ella no lo podrá bien definir por más que sea superlativo el caudal se sentimientos que por él acumule entre su pasión y su razón.

El amante que siente el amor total requiere la presencia absoluta del ser amado. No lo podrá reproducir bien si no lo abarcan todos los sentidos. Por eso Sor Juana dice: "mal se ceñirá a lo definido / lo que no cabe en todo lo sentido".