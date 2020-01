Como cada semana aquí llega su Saque de Meta, para hablar de la jornada 2 del Clausura 2020 donde los Guerreros de Santos Laguna se estarán enfrentando al León, hoy en el Territorio Santos Modelo.

Santos tuvo un mal arranque ante los Xolos de Tijuana, donde cayeron por marcador de 2-1, fue un partido disputado donde algunos errores del equipo albiverde terminaron por ser fundamentales para que los locales sacaran el triunfo, a pesar de la joya de gol que marcó Matheus Doria, quien incluso formó parte del 11 ideal de la Liga MX.

Toca turno de sacar la ventaja del Estadio Corona, donde los Guerreros brillan y lo seguirán haciendo en este torneo, tendrá que ser un bastión que sirva como base para la suma de puntos que hagan la calificación alcanzable lo más pronto posible, aunado al buen futbol que practica Santos y que volverá a reflejarse en la cancha, para que se confirmen como candidatos al título en este torneo.

Hay que recordar que se han hecho bien las cosas en la idea futbolística, solo resta volver a lograr esa precisión y compenetración entre la plantilla, claramente el buen juego del torneo pasado no se puede esfumar, mucho menos la mano de Guillermo Almada que puso a los Guerreros en el primer lugar.

Los Esmeraldas debutaron con victoria de 3-1 ante los Gallos del Querétaro en el Nou Camp, por lo que llegan con la motivación de un buen arranque, pese a que el doblete de Mena se dio desde el punto penal, por lo que el enfrentamiento de este domingo también será un "termómetro" para ver cómo viene el León en este torneo.

En los enfrentamientos recientes la ventaja es totalmente para los Guerreros, de los últimos tres duelos ante León en el TSM, los locales sacaron victorias en todos y no solo eso sino que marcaron en total nueve goles y la defensa brilló con sólo un tanto recibido, así de fuerte es Santos ante el equipo guanajuatense.

Ya lo platicaba la semana pasada pero lo reitero, es fundamental la contundencia, la delantera albiverde debe aprovechar cada oportunidad y convertirla en gol, que no quede en lamentos ante las fallas y que al final se dejan puntos en el camino que en el cierre de torneo se extrañan, es vital que Furch se vuelva un goleador de primera, porque si no empiezan a caer es probable que la paciencia de su entrenador no sea mucha y comience a dar más oportunidades a Octavio Rivero que espera esa confianza para demostrar su gran calidad.

Es el arranque en la casa santista, por lo que la esperanza está renovada y la afición debe hacerse sentir este domingo en el Corona, la hora cero ya llegó y el estadio debe lucir un lleno pletórico que de apoyo al equipo y que demuestre el compromiso del aficionado con su club, el amor por la camiseta y sus colores verde y blanco.

Así llegamos al final de esta columna, espero sus comentarios, saludos, mentadas o armamos la plática vía Twitter en @Hiram_07 o directo en mi correo electrónico, que tengan un excelente y espectacular fin de semana.