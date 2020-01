La Columna de Rosell

Buen domingo para los que se quedan en casa y se disponen a disfrutar de las finales de conferencia de la NFL y el debut en casa en el Clausura 2020 de Santos Laguna. Cierto que los que vamos al Corona podremos gozar del show de Patrick Mahomes el excitante mariscal de campo de los jefes de Kansas City y ese buldócer con motor turbo que es el corredor de los Titanes Derrick Henry. Pero terminando, fuga a la casa de los guerreros. La final de la Conferencia Nacional entre Niners y Packers arranca a las 5:40 y el juego entre Santos y León a las 6:45, es decir, los que estén en casa podrán ver el primer cuarto, el problema es los tres cuartos restantes que estarán empalmados con el de soccer. Ahí dependerá de qué lado masca la iguana, si del lado de los de casco o del lado de los pateadores continuos del balón. Tú, heroico lector, podrás decir que cada deporte tiene su público y puede ser verdad, pero aquí en La Laguna donde he vivido toda mi vida, me he dado cuenta que conforme se agrega la generación Milenial a los Baby Boomers y Generación X, en los gustos deportivos sobre todo por la tele, cada vez hay más televidentes todo terreno, que no solo ven fútbol, si no disfrutan de otros deportes y para eso basta solo asomarse a las redes sociales, la cantidad de opiniones que genera por ejemplo un Nadal vs Djokovic o la actuación de Checo Pérez en la Fórmula uno, que serían dos de los deportes más "sofisticados" a los que hace treinta años solo unos pocos hablaban con cierta autoridad de ellos, ahora por todos lados salen expertos a estos deporte y no se diga a la NFL.

Por eso hacemos énfasis en lo que pasará en la Final de la Nacional y el cierre de la jornada dos. Alguien que está consciente de ello es nuestro equipo Santos Laguna, que anuncia que los dos bares que se encuentran en el interior del Corona estarán abiertos desde las 4:45, para los que lleguen dos horas antes del partido al estadio no se perderán del desenlace y por ende de conocer al primer contendiente del Súper Tazón 54 y de alguna manera se las arreglarán para ver en vivo a los verdes en la cancha y a los rojos y amarillos en las pantallas para conocer el segundo participante en el Super Bowl. Otro detalle que habla bien de la comprensión de la directiva lagunera, es el hecho del siguiente partido en casa después del de hoy contra los esmeraldas. Lo normal sería que Santos jugará el domingo dos de febrero recibiendo a los Pumas, pero es el día del Súper Tazón y se adelanta para el sábado primero a las nueve de la noche, excelente decisión que no es la primera vez que la toma la directiva del Santos, por cierto de alguna manera otros equipos han entrado en esta dinámica , comprendiendo que cada vez más público toma el súper domingo ya no como un simple juego de americano si no prácticamente una fiesta nacional , digamos que los gringos se "apropiaron" de nuestro Cinco de Mayo, pues ahora nosotros les "robamos" el Super Bowl. Ese fin de semana quedará de la siguiente manera, el sábado primero de febrero Santos vs Pumas, que ha anotado seis goles en sus dos primeros compromisos, el domingo dos pertenece al Super Bowl y el lunes tres ¡es de asueto! o como nunca mejor dicho, ¡festivo! La muestra es que nadie programó su partido este próximo domingo dos de febrero por la tarde, el único juego dominical será el Toluca contra Cruz Azul a las doce del mediodía, que para el caso los toluqueños y chilangos saliendo de la Bombonera se van a pertrechar de tortas de chorizo rojo y verde, unas chelas (que así les llaman en el centro del país, aquí son cheves) y con calma a disfrutar del Súper Tazón. Esa jornada cuatro antes tendrá tres juegos en viernes y cinco en sábado. Imagínate lo que dirían en Argentina o en Uruguay si les movieran su juego dominical por una final, digamos, ¿de Rugby? Así es esto en nuestro país y es tan sencillo como adaptarse a las necesidades del cliente, al final todos salimos ganando. [email protected]