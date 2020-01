La columna del perro

LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS

Con todo lo que está sucediendo en este mundo convulso, y con los trágicos acontecimientos ocurridos, aquí en nuestro querido Torreón, pienso que esto es el resultado de todo lo malo que hemos hecho y de todo lo bueno que dejamos de hacer.

Tiramos los perros a las calles y lo que es peor aún, abandonamos también a los niños en la calle, como liberándonos o escondiendo no sé qué… o más bien tratando de esconder lo malo o lo obscuro de quien lo hace… como tratando de reivindicarse, por el único hecho de que no lo vieron.

Pero a veces también abandonamos a nuestros hijos, aun estando acompañados por nosotros mismos, primero al no demostrarles con hechos que los queremos y que son lo más importante para nosotros, en lugar de demostrarles nuestro cariño con regalos o siendo permisivos hasta niveles que después nosotros como papas no tenemos ya el control de las cosas y nos quejamos de que así sea.

También como ciudadano y como papá, soy corresponsable de lo malo que existe en nuestra sociedad, creo que hemos dejado la educación en manos no solo de otras personas, sino en manos de otras cosas, como es el caso del internet, y la televisión.

Los valores, la religión, el amor a la familia, el respeto a los mayores, el respeto a la autoridad, se acabaron o están pasados de moda, a decir de muchos por ahí.

Ahora nuestro Dios es el dinero, nuestra Biblia el internet y el evangelio de hoy son las tragedias y hechos mundanos que aparecen día con día en las redes sociales y la televisión, creo que no deberíamos de buscar culpables, pues todos tenemos responsabilidad en la situación actual de nuestro mundo, en el cual las prioridades han cambiado, ya no se tiende a ser humilde, ya no se privilegia la palabra, o se toma en cuenta la amistad y la lealtad está también por cierto olvidada.

En la actualidad, lo de hoy, es ser populares o famosos, eso es solo lo que se busca aunque sea por hechos o cosas, que pudieran estar fuera de la ley.

México es un país de leyes y reglamentos, más no de justicia, queremos que a nuestros hijos nos los eduquen en la escuela, cuando en mis tiempos, la educación, los principios y el respeto se enseñaban en la casa, y a la escuela íbamos a instruirnos y a adquirir conocimientos que nos harían ganarnos la vida de una manera mejor.

En este mundo últimamente parece que la vida es al revés.

Todavía hay tiempo, inculquemos a nuestros hijos, la honradez, el orden, el amor a la naturaleza, el respeto a los demás y sobre todo y primero a niños y ancianos, reconozcamos que hay un ser superior de amor que es el que nos da vida.

No vivamos en conflicto con nosotros mismos, perdonémonos, no le echemos la culpa a nada ni a nadie, por lo que hacemos mal. Demostremos siempre el cariño y tratemos de sonreír a pesar de todo.

Concluyo pensando en que soy corresponsable del mundo en que vivimos pues como me dijo mi tía Cata: El peor pecado que existe es el de omisión… Es decir que nos quedemos sin hacer nada, por algo o alguien, solo por miedo, flojera, indolencia, o porque no nos va a redituar nada.

Tratemos de cambiar… aún estamos a tiempo.

Y ahora para terminar una gota de filosofía: Estamos ante una generación de gente emocionalmente débil, donde todo debe ser suavizado, porque "todo" es ofensivo… incluida la verdad.