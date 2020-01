Dan cultura en zona rural de Gómez Palacio

En el área rural de Gómez Palacio existen tres centros culturales enclavados en los ejidos de 6 de Octubre, Pueblo Nuevo y Dolores. Éstos fueron edificados durante la administración del entonces presidente municipal José Miguel Campillo.

En su momento, Campillo comentó que estos recintos darían una mejora a niveles de convivencia entre los habitantes de las comunidades rurales, pues desde hace tiempo los ejidatarios habían manifestado la necesidad de espacios para su expresión y desarrollo artístico.

Estos centros culturales tienen una superficie aproximada de mil metros cuadrados y cuentan con acabados rústicos. Respecto a la construcción de los centros de Pueblo Nuevo (también conocido como El 7, por el kilómetro en que se encuentra) y Dolores, que fueron los últimos edificados, representaron un gasto de nueve millones de pesos.

Tras permanecer con escaso flujo de actividades durante la última administración de Leticia Herrera, los centros comunitarios del área rural parecen tomar un nuevo aire en el gobierno de Marina Vitela.

Roberto Zavala, coordinador del área rural de la Dirección de Arte y Cultura de Gómez Palacio, indicó que en su proyecto contempla solicitar 400 mil pesos para las actividades y mantenimiento de cada uno de los tres centros culturales que existen en la zona rural gomezpalatina. Trabajar con las mismas personas de la comunidad es factor imprescindible. Invitar a la población escolar garantiza talento fértil para la oferta de disciplinas artísticas.

Beatriz Trujillo, encargada del Centro Cultural 6 de Octubre, ubicado en el ejido del mismo nombre, informó que en el recinto se realizan actividades mensuales con los niños de las diferentes escuelas de la comunidad.

Las actividades parten de las acciones de fomento a la lectura. En ellas se realizan círculos de lectura, tertulias, horas de cuento y manualidades. Con una afluencia de aproximadamente de 150 personas al mes.

El salón de baile del centro cultural sólo es utilizado para dar clases de zumba. No obstante, lo interesante de la edificación reside en el Museo Recinto Agrarista, dedicado al expresidente Lázaro Cárdenas del Río. Este se inauguró el 20 de mayo de 2019 y consiste en un homenaje a los ejidatarios de 6 de Octubre. El museo, albergado en uno de los salones, incluye fotografías recopiladas por los habitantes del pueblo, así como herramientas para labrar la tierra. De igual forma, destaca una reseña histórica, escrita por el profesor Joaquín Ávalos, donde se narra la historia del ejido.

"Desde lo que es la fundación, cómo fue el movimiento de Lázaro Cárdenas para poder otorgar las tierras a los ejidatarios. Nos comenta cómo era la sociedad en ese entonces, la economía, la educación, cómo se portaba la gente".

Otro detalle es el mural que se encuentra en la Biblioteca Juana Villalobos, el cual fue pintado por dos pequeñas niñas de la comunidad. Una de ellas, Ana Cristina de 13 años, explicó que el mural contiene elementos de su comunidad y se encuentra estructurado en un discurso que aboga por la identidad.

Conocido así por encontrarse en el kilómetro 7 de una carretera, el ejido de Pueblo Nuevo cuenta también con su Centro Cultural. Este se localiza a unos metros de la plaza principal y también impulsa el interés por la lectura a través de su biblioteca.

Martha Érika Barraza y Lucía Álvarez, bibliotecarias del Centro Cultural El 7, informaron que realizan actividades en colaboración con distintas escuelas de la zona.

"La lectura te ayuda muchísimo, porque acorde a la lectura tú vas aprendiendo cómo se pronuncia una palabra o cuál es su significado, para usarlo correctamente y que ellos puedan avanzar en su educación y salir adelante".

El Centro Cultural El 7 recibe al mes a alrededor de 70 visitantes, la mayoría personas jóvenes, desde niños de cinco años hasta chicos de 18, quienes pueden disfrutar de los dos mil volúmenes con los que cuenta la biblioteca.

"Nosotros llevamos un cuento. Depende de la edad de los niños con los que vamos a hacer la actividad. Se le hace un escrito de un párrafo del cuento y se le da al niño para que en sesiones, después del seguimiento del libro, él sea quien lea lo que sigue del cuento".

El Centro Cultural del ejido de Dolores es el más joven de los tres recintos. No obstante, también es el más deteriorado. Esto debido a que en su momento no se realizaron los estudios necesarios y fue edificado sobre un suelo salitroso. El salitre ha provocado en él algunas grietas y ha afectado también el piso, aunque el espacio no deja ser funcional.

Otro defecto es su ubicación, pues se encuentra en medio de un llano y está separado del pueblo por una carretera, lo que dificulta el acceso al inmueble por parte de los vecinos. Sin embargo, un grupo de madres asiste con sus hijos por las mañanas a un taller que les ayuda en el desarrollo de los infantes.

Ema Palacios, habitante del ejido Dolores, indicó que estas actividades ayudan a que los niños se conozcan un poco mejor y sean más desenvueltos al entrar al jardín de niños. "Se enseñan a convivir más con los otros niños, empiezan a desenvolverse más".