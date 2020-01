Adiós a las bolsas de plástico en Coahuila

Con la entrada en vigor en Coahuila la reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se prohíbe la fabricación, comercialización y uso de bolsas y popotes hechos de plástico.

Es con el decreto 187 del año 2018 que el Congreso del Estado determinó en el artículo 150 BIS de la normativa mencionada que "se restringe la venta, facilitación y obsequio de bolsas plásticas y contenedores de poliestireno expandido para fines de envoltura, transportación, carga o traslado de alimentos y bebidas, así como de popotes plásticos en supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, mercados, restaurantes y similares".

Dicho dictamen fue integrado con propuestas de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

Al respecto, el diputado panista Juan Carlos Guerra López Negrete explicó que la propuesta nació como resultado de los problemas con el drenaje pluvial en ciudades como Torreón y Saltillo, "y la causa siempre es la cantidad de bolsas tiradas".

En contraste, recordó que hace 20 o 30 años, cuando no existían o no eran populares las bolsas de plástico, todo se entregaba en bolsas de papel o con redes en el supermercado y como consecuencia no existía ese problema.

Doña Amelia, una persona de la tercera edad que acudió a comprar unas bolsas negras para la basura en el Centro de Torreón, reflexionó que, pese a su compra, esta nueva medida es "muy buena" y recomendó que todos deben empezar a usar bolsas de tela o ixtle.

Relató que antes todos estaban acostumbrados a sacar la basura por medio de bote, "pero todo cambió". Ella piensa que las nuevas generaciones van a batallar "porque todo les da flojera y no quieren cargar su propia bolsa".

El diputado Guerra López se refirió a ello como la forma "cómoda" de hacer las cosas, con la cual, "no estamos dimensionando los daños que causa el popote y la bolsa de un solo uso, tanto al ambiente como a la infraestructura urbana".

Por consiguiente, sentenció que es necesario ir a la ley para prohibirlo, siendo esta una medida "forzosa" dado el calentamiento global, el daño al medio ambiente y a las especies de diferentes ecosistemas "que sufren por el exceso de basura que no desaparece".

La ONG ambientalista, Greenpeace México, en su artículo "¿Sirve prohibir los plásticos de un solo uso en México?" establece que con el tiempo, esta medida contribuye "a que las personas, individual y colectivamente, caminemos hacia una cultura completamente libre de plásticos".

En cuestión de datos, Greenpeace México asegura que en nuestro país la situación es tan grave que la contaminación plástica "mata cada año a un millón de aves marinas y cien mil mamíferos acuáticos".

Además, de la misma manera en la que se hacen las cosas actualmente, el legislador panista sentenció que esta reforma "no va a llevar ninguna incomodidad", más que "cuando nos sorprendan usando bolsas o cuando un negocio se niegue (a dejar de usar plástico) a dejarlas, lo que va a implicar una multa".

Greenpeace México asevera que las regulaciones contra la contaminación plástica pueden implementarse a través del cobro de impuestos o la prohibición, y "cuando están dirigidas principalmente a los productores y distribuidores, garantizan una reducción del plástico de un solo uso desde el origen de la cadena".

Debido a lo anterior, el diputado Juan Carlos Guerra comentó que quien sí va a sufrir con este tipo de cosas son los fabricantes y la gente que comercializa plástico, esto porque "ahí si hay un impacto económico para ellos", sin embargo, "la ley les dio tiempo", ya que la iniciativa fue aprobada hace ocho meses, la misma no se aplicó en 2019 y no habrá sanciones hasta el 16 de septiembre del 2020.

Estos cambios en la normativa no afectan para Gustavo Rodríguez, encargado de una tienda dedicada a la venta de productos plásticos de un solo uso, puesto que por lo pronto "vamos a seguir ofreciendo el producto".

Y eso no cambiará hasta que no haya oferta, por lo que desde su punto de vista "es al fabricante al que se le debe presionar, no a nosotros ni al consumidor".

Por un lado incluso, el legislador aseguró que todas las cámaras y los gremios industriales tienen conocimiento de esto, pero por el lado contrario, Gustavo dijo que la Cámara de Comercio no lo sabe o no les ha comentado.

En su momento, según Juan Carlos Guerra dos o tres fabricantes se mostraron en contra de la medida por la pérdida de empleos y el posible cierre de sus empresas; no obstante, con el período mencionado, para el diputado hubo tiempo suficiente para que estos cambiaran su producción.

Las bolsas de plástico no desaparecerán por completo, señaló el legislador panista. Ahora se fabricarán bolsas idénticas a las de poliestireno pero elaboradas con productos biodegradables.

De igual manera, dijo que esas ya era elaboradas por algunos fabricantes, quienes optaban por venderlas en el extranjero. Sin embargo, ahora lo harán también en el país, lo que representa una ventaja.

De ese modo lo establece el artículo 156 QUARTER de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, que dice que "la utilización de bolsas de plástico y popotes solo se permitirá en caso de que sean creadas bajo procedimientos tecnológicos que les den la calidad de biodegradables".

Asimismo, en una entrevista para esta casa editorial, el presidente de la Unión de Comerciantes mencionó que se volverán a utilizar las bolsas de papel canela y los alcatraces con papel periódico, "para ya no darles bolsas a la gente y que ellos traigan la suya".

Todo esto, para evitar que se generen miles de toneladas de basura proveniente de los productos plásticos de un solo uso, los cuales permanecen durante décadas en el medio ambiente, a diferencia de estas alternativas.

Las mismas, si no son implementadas, podrían llevar a sanciones o suspensiones a comerciantes y fabricantes por parte de las autoridades estatales a través de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, quienes pueden multar con hasta 50 mil días de salario mínimo a quien no obedezca, ser suspendidos o clausurados totalmente.

'No creo que nos vaya afectar a nosotros como empacadores'

A pesar de que existe un periodo de gracia de los primeros 20 días de enero de este año ante la ley para la prohibición de entrega y distribución de bolsas de plástico, los mercados, tiendas de autoservicio y otros locales, y a comenzar a dejar de entregar bolsas de plástico a sus clientes.

La medida ha sido recibida con optimismo por parte de los coahuilenses, pues sobra decir que beneficiará al medio ambiente a largo plazo. Por otra parte, la prohibición de las bolsas de plástico en esta región del país ha afectado a sus productores, aunque las personas que se desempeñan como empacadores en supermercados también se estarán quedando sin materia prima para llevar a cabo para su trabajo.

Sin embargo para el señor Humberto Valdez, quien desde hace 8 años está adherido al programa de adultos mayores empacadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, el hecho de que se acabe con el uso de las bolsas de plástico, no es un obstáculo para continuar con el oficio.

Platicó a El Siglo de Torreón que en su juventud no se usaban tantas bolsas, "lo que había es el uso de bolsas tejidas donde se llevaba el mandado que se iba comprando, por lo que el que se regrese a ese tiempo es benéfico para el planeta. No creo que nos vaya a perjudicar a nosotros como empacadores", señaló.

Dijo que la tienda de autoservicio para la cual desempeña su oficio de empacador voluntario, aún otorga bolsas a sus clientes, pero estas se irán terminando y ya no darán más, por lo que, destacó, ahora cada cliente deberá llevar las suyas.

"Después de que ya no se den de manera definitiva las bolsas de plástico ya cada cliente tendrá que traer la suya, una que sea reutilizable, lo cual ya está pasando. Muchos de los clientes llegan con sus bolsas y la gran mayoría nos la dan para que les empaquemos sus productos y sí nos dan propina. Hay otros que no nos dan nada e incluso ni nos dejan empacar sus cosas, ellos las meten a la bolsa y se van", describió. (Por Beatriz A. Silva Mondragón.)

Sanciones en Torreón, hasta el 15 de agosto

El Ayuntamiento de Torreón tiene como fecha límite el 15 de junio para realizar las modificaciones al reglamento de Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente para atender las exigencias de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de Coahuila, como el prohibir el uso de plástico y popotes.

"De alguna otra manera la jurisdicción actual es de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado que preside la bióloga Eglantina Canales. Ahorita está en manos de ellos toda esta situación...Pero nosotros al hacer las modificaciones a nuestro reglamento hasta el día 15 de junio podremos apoyarlos e implementar como municipios lo que a nosotros nos convenga", explicó el titular de la Dirección de Medio Ambiente, Felipe Vallejo.

Dijo que sería a partir del día 15 de agosto que se estarían empezando a ejercer la prohibición del plástico así como las sanciones correspondientes, "aplicando sanciones a todo aquel establecimiento que siga entregando bolsas de plástico". (Por Guadalupe Miranda.)