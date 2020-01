IP ve intereses políticos tras violencia en Guanajuato

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, consideró que tras la violencia creciente en Guanajuato pudiera haber intereses políticos, con el propósito de desestabilizar al estado.

El líder del sector privado señaló que no hay una razón lógica para que las cosas estén empeorando en lugar de mejorar, cuando se están invirtiendo muchos recursos y llegan tantos elementos de las fuerzas federales a apoyar la seguridad.

"Tenemos que barajear otras hipótesis en ese sentido y no vamos a descartar ya la hipótesis de que siendo Guanajuato un estado en donde hay crecimiento económico, hay actividad económica, hay generación de empleos, pueda esta situación estarse dando de manera deliberada para desestabilizar el estado", dijo.

Agregó que detrás del intento de desestabilizar esta entidad que ha sido ejemplo en crecimiento económico, estaría quien quiera recuperarlo políticamente, "¡pónganle ustedes el nombre!".

Después de participar en una reunión con el grupo ProGuanajuato, integrado por expresidentes de instituciones empresariales, y con líderes de cámaras empresariales, comentó que con la desestabilización se genera la percepción de que Guanajuato no es seguro para inversiones, turismo y la generación de empleos.

Además, señaló, se da la imagen de un estado que no es bien gobernado, que requiere un cambio.

Ante el registro de más de 220 homicidios en la primera quincena de enero en Guanajuato, dijo que en lugar de que el problema de inseguridad se esté resolviendo se está agravando.

"No puede ser que ya Guanajuato sea el más violento del país, ya rebasamos a todos los demás, y aquí se le ha metido mucho dinero del Gobierno del Estado; 600 millones de pesos, del gobierno, aparentemente apoyo de fuerzas federales, pero que vienen y no están coordinadas y no dan resultados esperados".

"Por qué no están dando resultados, ahí es donde se abre la baraja, si se está metiendo dinero, si se están haciendo los operativos, si se están coordinando aparentemente(los tres? órdenes de gobierno), si el discurso de la autoridad ha dicho que se está debilitando a uno de los grupos que se están peleando, ¿por qué en lugar de resolverse el problema se está incrementando la violencia y se están incrementando los homicidios dolosos?".

El dirigente empresarial enfatizó que la realidad es que los responsables de la seguridad no están dando resultados.

Desde la óptica empresarial cuando una persona no da resultados en una empresa hay que hacer una evaluación, ver que está pasando y en su momento tomar una decisión, acotó.