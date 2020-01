VIRAL: Le disparan a su amiga, lo transmite en vivo y se burla de la situación

El suceso ocurrió mientras discutían a las afueras de la vivienda de Dasian, quien guardaba 'evidencia' de que las mujeres en el auto color arena agredían a su amiga.

Tras algunos segundos de la transmisión, cuatro detonaciones de arma de fuego se escucha, las cuales impactaron en la pierna a la amiga de la dueña de la cuenta de Facebook.

Luego de los disparos, Dasian enfoca a su amiga en el suelo y comienza a asegurar que todo el conflicto ocurrió por un triángulo amoroso entre la afectada, la agresora y un hombre.

El video comenzó a difundirse en todas las redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios de internautas de todo el mundo.

Her friend got shot on live and she had the nerve to put the camera on her and the friend gone smile, wtf.pic.twitter.com/iLmBrupLnH