VIRAL: Sorprende caída de meteorito en Puerto Rico

Durante este viernes, lugareños reportaron el avistamiento del cuerpo celeste que entró a la atmósfera de la Tierra cerca de las 17:30, hora local en Puerto Rico, surcando el cielo cerca de las costas del país.

Se presume que el meteorito poseía un diámetro de dos metros, según dieron a conocer astrónomos de la SAC (Sociedad de Astronomía del Caribe), quienes añadieron que éste se desintegró entre una altura de 80 y 113 kilómetros de la superficie terrestre.

Por medio de redes sociales, residentes de la isla compartieron fotografías y videos de la caída del meteorito.

Here’s another video of the #meteorite that flashed over #PuertoRico yesterday. #MeteoritoPR #Meteorito



Video by: Rafael Emmanuelli pic.twitter.com/Yvh8Ls6qlZ