Joven consigue escapar de sus secuestradores gracias a Snapchat

Los hechos tuvieron lugar durante esta semana en San José, California, EUA, después de que la víctima de 14 años fuera privada de su libertad el martes por un hombre identificado como Albert Thomas Vásquez, de 55 años, quien con ayuda de otros dos individuos consiguieron llevarse a la niña a un motel, donde la retuvieron mientras abusaban de ella. De acuerdo a declaraciones oficiales hechas a medios internacionales.

Desde aquel sitio, la menor consiguió comunicarse con sus amigos a través de Snapchat, y pese a que no supo explicar dónde se encontraba, estos lograron dar con su paradero gracias a la aplicación.

Las autoridades no tardaron en arribar al sitio, donde encontraron a la menor en una de las habitaciones y detuvieron a Vásquez, bajo sospecha de secuestro y violación.

Al día siguiente se consiguió identificar a los otros dos individuos involucrados en el caso, quienes también fueron arrestados por la policía al ser sospechosos del secuestro.

