En los medios

El sábado pasado se anunció una novillada para el día primero de febrero que se suma a los dos festejos de tronío anunciados con anterioridad lo que viene a hacer de febrero un mes muy taurino, en esta novillada se dará oportunidad al joven rejoneador, aun novillero Leal Sebastián, a pie Manolo Serna, Diego Garmendia que repite tras su triunfo y el debut con caballos de Luis Farfán, los novillos a lidiar serán de la ganadería duranguense de La Concha del apreciado amigo Francisco Orrante Dixon. Y se ha dado muy buena respuesta a la venta de abonos de los festejos del día 8 con el mano a mano entre Andrés Roca Rey y José Mauricio, además del festejo mixto entre Arturo Gilio y Lorenzo Garza Gaona.

Y previo a estos festejos Arturo se ha dedicado en cuerpo y alma a su preparación tentando en esta semana en la ganadería de Pablo Moreno al lado del peruano Andrés Roca Rey. Y se dieron a conocer los carteles de la segunda parte de la temporada grande de la plaza México después de la tarde triunfal del matador Uriel moreno “El Zapata” que provocó la escandalera en los tendidos por lo que a la usanza antigua los aficionados llevaron en hombros hasta su hotel al tlaxcalteca. En el cartel del aniversario 74 partirán plaza Morante de la Puebla Octavio García “El Payo” y muy probablemente dado el mérito de su triunfo Uriel Moreno “El Zapata” con toros de Jaral de Peñas, el lunes 3 de febrero el Maestro Enrique Ponce alternará con Joselito Adame y José Mauricio con 6 de Fernando de la Mora, lo que representa una gran oportunidad para el repunte de su carrera.

Por lo pronto este domingo se dará un mano a mano entre los rejoneadores Diego Ventura y Emiliano Gamero, en el último festejo del 16 de febrero Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza alternarán con dos triunfadores nacionales, lo que llama la atención es que no aparezca el nombre de Andy Cartagena que ha tenido un paso arrollador en sus presentaciones, en las dos últimas fechas cortó 8 orejas y dos rabos a toros de la ganadería D´Guadiana. Y vaya nota la de la reaparición de Alejandro Talavante en Arlés que será apoderado en esta nueva etapa de su vida taurina nada menos que por José Miguel Arroyo “Joselito” y en la misma feria el novillero francés Máxime Solera recibirá la alternativa de manos de Rafaelillo con toros de la legendaria ganadería de Miura.

En lo personal me da mucha alegría el regreso de Alejandro Talavante, el matador vive en torero y es fiel a sus principios, sucedió que en la última corrida de la temporada grande del 2013 fue premiado con las orejas y el rabo por una gran faena a un toro de La Soledad, el cual rechazó, cuando fue interrogado del por qué el matador contesto “He cumplido el sueño de cortar un rabo en la Plaza México.

Lo he cortado pero no lo he paseado, porque, sinceramente, para rematar una faena de rabo hay que matar de una buena estocada. A pesar de eso, es indescriptible tener el privilegio de cuajar un toro en esta plaza, no he conocido una sensación parecida en ninguna otra cosa”

En un día como hoy de 1865 nace en Sevilla el legendario matador Manuel García “Espartero”, en 1924 el Maestro Juan Belmonte otorga la alternativa a Manuel Romero “Torcuato” en la Plaza de Guadalajara, Jalisco.

En 1948 en la plaza México faena de orejas y rabo de Antonio Velásquez a “Fandanguero” de Coaxamaluca, en 1953 confirmación de Rafael Llorente en la México de manos de Juan Silveti y de testigo Antonio Ordóñez y presentación de la ganadería de El Rocío. En 1959 confirma en la México Jesús Delgadillo “El Estudiante” de manos de Jorge “Ranchero” Aguilar y de testigo Fernando de los Reyes “El Callao”, en 1971 es designado Juez de la Plaza México el CPT Jesús Dávila, en 1978 nace en la Ciudad de México el picador Luis Miguel González, hijo del también picador Benigno González, en 1988 el Maestro Eloy Cavazos corta las orejas y el rabo a “Luz de luna” de Fernando de la Mora en la Plaza México. ¡Hasta la próxima!