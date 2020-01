Denuncian agresiones contra 3 mujeres trans en parque de Toluca

Tania de la Vega, representante de la comunidad transgénero de Toluca, denunció que el fin de semana un grupo de jóvenes golpearon a tres mujeres de esta comunidad mientras estaban de visita en un parque público de este municipio; una de ellas quedó sin dientes y está en riesgo de perder un ojo.

En entrevista, explicó que por estos hechos establecieron un denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con número CUAU/CUAU/TUL/110/362115/19/12, pero en ese momento las autoridades no pudieron tomar la declaración de "Rudy", por lo que regresaron hace cuatro días para ratificarla, pero les pidieron volver en un mes.

Agregó que en la entidad creció la cifra de agresiones contra la comunidad transgénero, no sólo por parte de clientes de las prestadoras de servicios sexuales, sino por parte de grupos de jóvenes o mujeres que las rechazan por su orientación sexual y las agreden en la calle sin razón aparente.

Además, alegó que la violencia institucional es grave, pues en los hospitales el personal médico se rehúsa a atenderlas, por lo que ya reciben asesoría por parte de la Comisión de Derechos Humanos estatal y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

En este caso, dijo Tania, una de las víctimas más graves "tuvo que acudir a un oftalmólogo particular, porque la institución pública la discriminó; entonces, estamos viendo la demanda contra el hospital que no le dio el trato correcto. Las instituciones no están capacitadas para atender a las personas transgénero; el médico que la recibió dijo que no tocaba sangre ni lavaba heridas, que lo hiciera sola".

Expresó que "Rudy", como se identifica la víctima, pidió no aparecer ante los medios de comunicación por las lesiones que presenta, debido a que no tiene dientes y espera a que el tratamiento médico avance.

Indicó que la entidad se coloca entre las que concentran la mayor estadística de agresiones contra personas de la comunidad transgénero, además el mayor número de asesinatos de mujeres trans; sin embargo, lamentó que desde el Congreso estatal los diputados hayan retrasado el análisis de leyes que permitirán proteger sus derechos y los de la comunidad LGBTTTI, pues permite que incluso la violencia institucional en su contra crezca.