Pato conquista al alimentar a peces en la India

Las imágenes que fueron registradas en la India, según indican diversos portales, muestran al pato tomar con su pico alimento para aves y después dárselo a los peces que se encuentran junto a él en un estanque.

"Muéstrame un mejor ejemplo de amistad. Estos peces tienen un buen amigo", agregó el usuario Parveen Kaswan, IFS en Twitter, quien compartió el clip.

Show me a better example of friendship. These fish got one good friend. #FB. pic.twitter.com/oBfpKqyhiO