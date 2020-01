¿Es posible rifar el avión presidencial como lo propuso AMLO?

Esta mañana de viernes, durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer cinco alternativas posibles para el avión presidencial, entre las cuales se incluye una rifa.

El mandatario sugirió que esto podría ser con 6 millones de “cachitos” de la Lotería Nacional, a un costo de 500 pesos cada uno; sin embargo, según especialistas, la rifa de la aeronave es un escenario complicado.

Salvador Mejía, especialista en prevención de lavado de dinero y socio de Asimetrics, señaló para MVS que el avión presidencial no puede ser rifado, dado que “el Gobierno federal no es dueño” del aparato y “no puede enajenar nada que no le pertenezca”.

De acuerdo con Mejía, la rifa supondría “vender algo que no le pertenece. No podría transmitirse la propiedad del bien, un bien que está sujeto a un contrato de arrendamiento”.

Además, dijo el especialista, si se decide esta alternativa para el avión presidencial, podría caerse en “responsabilidades no solo administrativas sino de carácter penal”.

“No es posible que esto ocurra, va en contra del derecho”, dijo Salvador Mejía, agregando que “implica un daño patrimonial al Estado mexicano”.

Cabe señalar que, cuando López Obrador asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018, del monto total de la deuda por la adquisición de la aeronave, que a precios de ese año ascendía a 7,560 millones 72,713 pesos, se había cubierto apenas un 19.18 por ciento.

A esto se suma que, como menciona El Economista, cada año el costo de la aeronave, financiada a 15 años, aumenta, como ha sucedido desde el 2013, en que se realizó el primer pago anual.