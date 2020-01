VIDEO: Captan extraños destellos rojos y rosas en el cielo de Ohio

Según recoge el portal The Sun, los hechos tuvieron lugar durante el domingo, en el pueblo de Bethel, donde la cámara de seguridad de una casa consiguió captar la increíble escena.

Tim Walker, propietario de la residencia, en compañía de su hija Carolyn, sacaban la basura en el momento en que se percataron de los cálidos destellos que iluminaban el cielo.

En el material se aprecia al hombre en compañía de la niña suspender sus actividades para apreciar el espectáculo de luces, que duró unos cuantos segundos.

En entrevistas para medios locales estadounidenses, Walker dijo que primero pensó que se trataba de relámpagos, pero las condiciones climáticas no apuntaban a algo similar.

Autoridades del estado dijeron también que hubo diversos reportes de las extrañas luces por parte de otros habitantes.

Hasta el momento se desconoce qué lo que pudo generar el inusual espectáculo.

Weird flashes light up the night sky



Bethel, Ohio, Sunday



Clermont County Emergency Management office or Bethel Police have not been able to explain the strange lights, although both received numerous reports from concerned residents



