Nuestro Recomendado

“Safo (630 a. C.) Era un genio musical que dedicó su vida a la composición e interpretación de la poesía lírica. De los nueve libros que se dice que compuso, sólo un poema ha sobrevivido completo. Todo lo demás son fragmentos. La aclamada poeta canadiense, candidata al Premio Nobel y reconocida clasicista, Anne Carson, recoge los fragmentos de Safo y los traduce y reinterpreta en Si no, el invierno, con el rigor académico e intelectual que la caracteriza.

La traducción de Carson ilumina las reflexiones de Safo sobre el amor, el deseo, el matrimonio, el exilio, y muchos otros aspectos de la condición humana.”

Nació en Toronto (Canadá) en 1950. Su tesis doctoral sobre Safo se publicó en 1986 con el título de Eros the Bittersweet.

En la actualidad enseña clásicas en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor. Ha publicado varios volúmenes misceláneos de poemas y ensayos, entre ellos Plainwater: Essays and Poetry (1995), Glass, Irony and God (1995), Men in the Off Hours (2000), The Beauty of the Husband (2000, Premio T. S. Eliot de poesía) y Decreation (2005); así como una novela en verso, Autobiography of Red (1998), el ensayo Economy of the Unlost (2002) y un volumen con sus versiones de la poesía de Safo, If Not, Winter (2002). Además, ha sido dos veces finalista del National Book Critics Circle Award.

En español se han publicado La belleza del marido (un ensayo narrativo en 29 tangos) (2003, trad. Ana Becciu) y Hombres en sus horas libres (2007, trad. Jordi Doce).

La fascinación por la literatura clásica que preside su obra comenzó a desarrollarse en la escuela primaria. Allí, un profesor de latín le propuso adentrarse en la cultura y el lenguaje de de la Grecia Clásica y enseñó a la futura poetisa de forma particular. La excelente carrera académica de

Carson no ha seguido una línea recta. Matriculada en el St. Michael’s College de la Universidad de Toronto, abandonó dos veces los estudios, al final del primero y del segundo curso. Desconcertada por las exigencias curriculares (especialmente por un curso obligatorio sobre John Milton), trabajó en el mundo de las artes gráficas por un corto periodo. Finalmente, terminó su formación académica en 1981 con el grado de doctora con la tesis Odi et Amo Ergo Sum, publicada en 1986 por la citada universidad.

